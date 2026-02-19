Otomobil devi duyurdu: Sevilen modelde dev indirim!
Otomobil devi Kia, Türkiye'de yoğun otomobil üreticilerinden biri. Stonic, Picanto ve Sportage dahil olmak üzere çeşitli araçlar bulunduruyor.
Otomobil devi Kia, Türkiye'de yoğun otomobil üreticilerinden biri. Stonic, Picanto ve Sportage dahil olmak üzere çeşitli araçlar bulunduruyor.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok vatandaş; Kia, Renault, Skoda ve Hyundai dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerine göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı satın almak için çaba gösteriyor. Güncel otomobil kampanyaları kontrol edildiğinde ise, Kia Sportage araçta indirim olduğu görüldü. Peki, kampanyanın detayları neler?
SPORTAGE ARAÇTA İNDİRİM Kia otomotiv şirketinin 2026 Şubat ayı kampanyaları incelendiğinde, 2026 model yılı Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) araçta 163.000 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra diğer Sportage modellerinde indirim bulunmuyor. 2025 model yılı Kia Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) araçta ise 43.000 TL indirim var. Ancak diğer Sportage modellerinde indirim yok. KIA SPORTAGE SUV ARAÇ FİYAT LİSTESİ Kia otomotiv şirketi, bir 2025 ve bir 2026 model yılı Sportage aracında indirim olduğunu duyurdu. Bu durum her iki aracın da güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Aşağıda 18 Şubat 2026 tarihli fiyat listeleri yer alıyor.
2025 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ Model: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik). Yakıt: Benzin. Donanım: Cool. Fiyatı: 2.370.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.327.000 TL. İndirim: 43.000 TL. Model: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik). Yakıt: Benzin. Donanım: Prestige. Fiyatı: 3.085.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.085.000 TL. İndirim: Bulunmuyor. Model: 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik). Yakıt: Benzin. Donanım: GT-Line. Fiyatı: 3.325.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.325.000 TL. İndirim: Bulunmuyor. 2026 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ
Model: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik). Yakıt: Benzin. Donanım: Live. Fiyatı: 1.999.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.999.000 TL. İndirim: Bulunmuyor.
Model: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik). Yakıt: Benzin. Donanım: Elegance. Fiyatı: 2.880.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.880.000 TL. İndirim: Bulunmuyor.
Model: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik). Yakıt: Benzin. Donanım: Cool. Fiyatı: 2.550.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.387.000 TL. İndirim: 163.000 TL
Model: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik). Yakıt: Benzin. Donanım: Prestige. Fiyatı: 3.145.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.145.000 TL. İndirim: Bulunmuyor. Model: 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik). Yakıt: Benzin. Donanım: GT-Line. Fiyatı: 3.385.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.385.000 TL. İndirim: Bulunmuyor./ kaynak: akşam
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23