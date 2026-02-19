Otomobil devi duyurdu: Sevilen modelde dev indirim!

SPORTAGE ARAÇTA İNDİRİM Kia otomotiv şirketinin 2026 Şubat ayı kampanyaları incelendiğinde, 2026 model yılı Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) araçta 163.000 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra diğer Sportage modellerinde indirim bulunmuyor. 2025 model yılı Kia Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) araçta ise 43.000 TL indirim var. Ancak diğer Sportage modellerinde indirim yok. KIA SPORTAGE SUV ARAÇ FİYAT LİSTESİ Kia otomotiv şirketi, bir 2025 ve bir 2026 model yılı Sportage aracında indirim olduğunu duyurdu. Bu durum her iki aracın da güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Aşağıda 18 Şubat 2026 tarihli fiyat listeleri yer alıyor.