Boykotu aşmak için taktik! İsrail menşeli hurmalarda etiket oyunu
Avrupa pazarında satışa sunulan hurmaların önemli bir bölümü, İsrail menşeli olduğu halde, boykottan etkilenmemek için farklı ülkeler üzerinden pazara sokuluyor. Küresel hurma ticaretindeki hızlı büyüme ve tedarik zincirinin karmaşık yapısı, ürünlerin izlenebilirliği ve etiket şeffaflığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. İsrail'in özellikle Müslüman dünyasında boykota maruz kaldığı bugünlerde Avrupa'daki Müslüman nüfusun boykotunu aşmak için etiket oyununa başvurduğu belirtiliyor.