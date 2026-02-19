  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
Suudi Arabistan Türkiye'nin iki ilini gözüne kesitrdi: 2 milyar dolarla geliyorlar
Haber Merkezi

Suudi Arabistan Türkiye'nin iki ilini gözüne kesitrdi: 2 milyar dolarla geliyorlar

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında dev bir anlaşmaya hazırlanılıyor. İki ülke arasında yarın atılacak imzanın büyüklüğünün 2 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Foto - Suudi Arabistan Türkiye'nin iki ilini gözüne kesitrdi: 2 milyar dolarla geliyorlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi ACWA şirketi, Sivas ve Taşeli'de kurulacak 2 bin megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) projeleri kapsamında yapılacak yatırımlara ve satın alınacak elektriğe yönelik anlaşmayı yarın İstanbul'da imzalayacak.

Foto - Suudi Arabistan Türkiye'nin iki ilini gözüne kesitrdi: 2 milyar dolarla geliyorlar

Suudi Arabistan Hükümeti tarafından görevlendirilen ACWA ile bahse konu projeler kapsamında yapılacak yatırımlara ve satın alınacak elektriğe yönelik metinler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar huzurunda imzalanacak.

Foto - Suudi Arabistan Türkiye'nin iki ilini gözüne kesitrdi: 2 milyar dolarla geliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da iki ülke arasında 2 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı anlaşması imzalanmıştı.

Foto - Suudi Arabistan Türkiye'nin iki ilini gözüne kesitrdi: 2 milyar dolarla geliyorlar

Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma, 5 bin megavatlık kapasiteyi içeriyor. Söz konusu anlaşma ise 1000 megavatı Sivas'ta, 1000 megavatı da Taşeli'de gerçekleştirilecek GES projelerine ilişkin yapılacak.

Foto - Suudi Arabistan Türkiye'nin iki ilini gözüne kesitrdi: 2 milyar dolarla geliyorlar

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nda mevkidaşı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile imza attıkları anlaşmaya ilişkin, "Burada üretilen elektriği özellikle Karaman'da Taşeli'ndeki proje için söylüyorum, 1,99 avro/sent kilovatsaat başına bir bedelle alıyoruz. Yaklaşık 25 yıl boyunca bu fiyattan Türkiye elektrik alacak. Proje kapsamında yüzde 50'lik yerlileştirme istiyoruz. Bu şekilde yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir projeyi, inşallah bu atılan imzalar sonrasında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 2027'de inşallah temeli atacağız ve 2027'nin sonuna doğru ilk faz, 2028 ve 2029'da projenin tümüyle tamamlanmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Foto - Suudi Arabistan Türkiye'nin iki ilini gözüne kesitrdi: 2 milyar dolarla geliyorlar

Öte yandan, Türkiye'nin 2035'te güneşte ve rüzgarda 120 bin megavatlık bir kurulu güce ulaşma hedefi bulunuyor. Bu güce ulaşması için her yıl yaklaşık 9 bin megavatlık yeni kapasiteyi sistemine katması gerekiyor.

