Suudi Arabistan Türkiye'nin iki ilini gözüne kesitrdi: 2 milyar dolarla geliyorlar

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nda mevkidaşı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile imza attıkları anlaşmaya ilişkin, "Burada üretilen elektriği özellikle Karaman'da Taşeli'ndeki proje için söylüyorum, 1,99 avro/sent kilovatsaat başına bir bedelle alıyoruz. Yaklaşık 25 yıl boyunca bu fiyattan Türkiye elektrik alacak. Proje kapsamında yüzde 50'lik yerlileştirme istiyoruz. Bu şekilde yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir projeyi, inşallah bu atılan imzalar sonrasında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 2027'de inşallah temeli atacağız ve 2027'nin sonuna doğru ilk faz, 2028 ve 2029'da projenin tümüyle tamamlanmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.