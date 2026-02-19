'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor

Yunan basınındaki değerlendirmede, Türk savunma sanayisindeki gelişmelerin yalnızca TSK'yı güçlendirme ve savunma ürünleri ihracatıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda A2/AD (Anti-Access / Area Denial – Erişimi Engelleme / Alan Hakimiyeti) doktrininin aşamalı olarak hayata geçirilmesini hedeflediği öne sürüldü. Bu yaklaşımın "Mavi Vatan" kapsamında Ege ve Doğu Akdeniz'de kontrol sağlamaya yönelik stratejik bir öncelik olduğu iddia edildi. Makalede, Türkiye'nin savaş uçakları, helikopterler, UCAV'lar, radarlar, hava savunma sistemleri, füze sistemleri, modern savaş gemileri, elektronik harp unsurları ve keşif uydularından oluşan çok katmanlı bir savunma yapısı kurmayı hedeflediği, bunun Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki hareket kabiliyetini sınırlamayı amaçladığı ileri sürüldü. KAYNAK: STAR