SON DAKİKA
Gündem
9
Yeniakit Publisher
'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor

Türk savunma sanayisinin hava fırlatmalı balistik füzeler (ALBM) alanında ilerlemesi komşuda büyük paniğe yol açtı. Yapılan değerlendirmelerde füzeler için 'imha edilmesi ve tespit edilmesi zor' denildi.

#1
Foto - 'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor

Yunanistan'da yayımlanan bir makalede, Türk savunma sanayisinin hava fırlatmalı balistik füzeler (ALBM) alanında hızlı gelişim kaydettiği belirtildi.

#2
Foto - 'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor

Makalede, ROKETSAN CEO'su Murat IKINCI'nın, geliştirilmekte olan 300ER (Extension Range) hipersonik balistik füzesinin bu yıl test edilmeye başlanacağı ve ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine dahil edileceğine yönelik açıklamaları hatırlatıldı. 300ER füzesinin, balistik T-300 KAPLAN sistemini kullanan TRG-300 Topçu balistik füzesinin hava taşınabilir versiyonu olduğu aktarıldı.

#3
Foto - 'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor

Füzenin 370 milimetre çapında, 5 metre uzunluğunda ve 900 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen makalede, hedefe yönlendirmenin GPS/INS ve TV seeker ile sağlandığı, menzilinin 500 kilometrenin üzerinde olduğu ifade edildi. Füzenin savaş uçakları ve insansız hava araçlarına (UCAV) entegre edilebileceği vurgulandı.

#4
Foto - 'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor

Makalede, ALBM'lerin balistik füzelerin uçak, helikopter veya UCAV gibi hava platformlarından fırlatılabildiği gelişmiş bir silah kategorisi olduğu kaydedildi. Bu sistemlerin hava gücünün esnekliği ile balistik silahların hız ve yıkıcı etkisini birleştirdiği, yüksek hava savunmasına sahip ortamlarda önemli avantajlar sunduğu ifade edildi.

#5
Foto - 'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor

Söz konusu sistemlerin, hava platformu tarafından uzun menzilden fırlatılabildiği ve düşman hava savunma sistemlerinin menzili dışında kalabildiği belirtilirken, hipersonik hızları nedeniyle tespit edilmesinin ve önlenmesinin zor olduğu kaydedildi. Ayrıca farklı yönlerden fırlatılabilmelerinin düşman hava savunmasında karmaşa oluşturabileceği, hava platformundan elde edilen ilk itki, roket motoru ve fırlatma yüksekliği sayesinde yüksek hız ve menzil avantajı sağladığı ifade edildi.

#6
Foto - 'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor

Türk savunma sanayisinin ürettiği ALBM'lerin yalnızca TSK'yı güçlendirmek için değil, Türk yapımı UCAV tedarik eden ülkelere ihracat amacıyla da geliştirildiği belirtildi. Örnek olarak menzili 300 kilometreyi aşan BORA balistik füzesine yer verilen makalede, söz konusu füzenin Türkiye'nin batı kıyılarından fırlatılması halinde Elefsina, Tanagra ve Anchialos hava üsleri gibi hedefleri vurabileceği iddia edildi. SRBM sınıfındaki TAYFUN füzelerinin 500 kilometrenin üzerindeki menzile sahip versiyonlarının da Batı Yunanistan'daki Andravida ve Araxos hava üslerini hedef alabileceği öne sürüldü. Ege adalarındaki kara, deniz ve hava üslerinin de hedefler arasında olduğu ifade edildi.

#7
Foto - 'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor

Sistemlerin tekerlekli araçlar üzerinde konuşlandırıldığı ve bu nedenle tespit edilmesinin ve imha edilmesinin zor olduğu belirtilen makalede, üretim hatları sayesinde aynı anda birden fazla hedefe çok sayıda füze fırlatılabileceği savunuldu. Bunun personel üzerinde panik oluşturabileceği ve hava savunma sistemlerinde doygunluğa yol açabileceği iddia edildi. ALBM'lerin geliştirilmesiyle TSK'nın balistik kapasitesinin daha da arttığı ileri sürülen makalede, bu sistemlerin olası bir Yunan-Türk askeri çatışmasında önemli rol oynayabileceği değerlendirmesi yapıldı.

#8
Foto - 'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor

Yunan basınındaki değerlendirmede, Türk savunma sanayisindeki gelişmelerin yalnızca TSK'yı güçlendirme ve savunma ürünleri ihracatıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda A2/AD (Anti-Access / Area Denial – Erişimi Engelleme / Alan Hakimiyeti) doktrininin aşamalı olarak hayata geçirilmesini hedeflediği öne sürüldü. Bu yaklaşımın "Mavi Vatan" kapsamında Ege ve Doğu Akdeniz'de kontrol sağlamaya yönelik stratejik bir öncelik olduğu iddia edildi. Makalede, Türkiye'nin savaş uçakları, helikopterler, UCAV'lar, radarlar, hava savunma sistemleri, füze sistemleri, modern savaş gemileri, elektronik harp unsurları ve keşif uydularından oluşan çok katmanlı bir savunma yapısı kurmayı hedeflediği, bunun Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki hareket kabiliyetini sınırlamayı amaçladığı ileri sürüldü. KAYNAK: STAR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

EY YUNAN,Bu NE Kİ kendini sanma ZEKİ.Hiç vuramayacığın türde füzeler de var.
TÜM YORUMLARA GİT
