'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor

Türk savunma sanayisinin ürettiği ALBM'lerin yalnızca TSK'yı güçlendirmek için değil, Türk yapımı UCAV tedarik eden ülkelere ihracat amacıyla da geliştirildiği belirtildi. Örnek olarak menzili 300 kilometreyi aşan BORA balistik füzesine yer verilen makalede, söz konusu füzenin Türkiye'nin batı kıyılarından fırlatılması halinde Elefsina, Tanagra ve Anchialos hava üsleri gibi hedefleri vurabileceği iddia edildi. SRBM sınıfındaki TAYFUN füzelerinin 500 kilometrenin üzerindeki menzile sahip versiyonlarının da Batı Yunanistan'daki Andravida ve Araxos hava üslerini hedef alabileceği öne sürüldü. Ege adalarındaki kara, deniz ve hava üslerinin de hedefler arasında olduğu ifade edildi.