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Mehter eşliğinde kavga kameraya yansıdı

2022-07-15 10:57:58
Mehter eşliğinde kavga kameraya yansıdı

Bursa'da mehteran takımı geçtiği sırada kavga eden iki kişi kameraya yansıdı.

#1
Foto - Olay, merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Mehter takımı geçtiği sırada tekme tokat kavga eden iki kişi kameraya yansıdı.

Mehter takımı geçtiği sırada tekme tokat kavga eden iki kişi kameraya yansıdı.

#3
Foto - Görüntülerde bir kişinin yerde darp edildiği ve çevredeki vatandaşların araya girerek ayırmaya çalıştığı görüldü.

Görüntülerde bir kişinin yerde darp edildiği ve çevredeki vatandaşların araya girerek ayırmaya çalıştığı görüldü.

#4
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

#5
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

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