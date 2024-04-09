2024-04-09 16:02:00 Mehmed Göktaş hocadan Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Sayın Reis! Bu çığırtkanları acilen atın oradan
Doğruhaber gazetesi yazarı Mehmed Göktaş hoca, AK Parti’nin seçim mağlubiyeti sonrasında herkesin çözüme dair bir şeyler sunduğunu, ancak esas problemlerden birisinin hâlâ tartışılmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açık mektup yazan Göktaş, “Sayın Cumhurbaşkanı, size kötülüklerin en büyüğünü yapan ekranlardaki ve gazetelerdeki çığırtkan ve saldırgan gürûhtur, lütfen acilen oradan uzaklaştırın!” çağrısında bulundu. Göktaş, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: