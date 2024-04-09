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Medya
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Mehmed Göktaş hocadan Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Sayın Reis! Bu çığırtkanları acilen atın oradan

2024-04-09 16:02:00
Mehmed Göktaş hocadan Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Sayın Reis! Bu çığırtkanları acilen atın oradan

Doğruhaber gazetesi yazarı Mehmed Göktaş hoca, AK Parti’nin seçim mağlubiyeti sonrasında herkesin çözüme dair bir şeyler sunduğunu, ancak esas problemlerden birisinin hâlâ tartışılmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açık mektup yazan Göktaş, “Sayın Cumhurbaşkanı, size kötülüklerin en büyüğünü yapan ekranlardaki ve gazetelerdeki çığırtkan ve saldırgan gürûhtur, lütfen acilen oradan uzaklaştırın!” çağrısında bulundu. Göktaş, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Mehmed Göktaş hocadan Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Sayın Reis! Bu çığırtkanları acilen atın oradan

“Malumunuz şu günlerde herkes size partinizden, hükümetten ve bürokrasiden acilen atılması gerekenlerin uzun uzun listesini sunuyor. Fakat ben diyorum ki, onları bir tarafa bırakın, hiç acele etmeyin, hatta dokunmayın onlara. Onun yerine iktidarın kontrolündeki medyanın şu çığırtkanlarını ve saldırganlarını çok acilen oralardan uzaklaştırın, bundan daha öncelikli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, size kötülüklerin en büyüğünü yapan ekranlardaki ve gazetelerdeki bu çığırtkan ve saldırgan gürûhtur, lütfen acilen oradan uzaklaştırın!

#2
Foto - Mehmed Göktaş hocadan Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Sayın Reis! Bu çığırtkanları acilen atın oradan

Bakar mısınız, bu çığırtkanlar kime hücum etmişse, kime saldırmışsa, kimi aşağılamışsa onların hepsinin yıldızı parlıyor, kazanan onlar oluyor. Çünkü halkın nazarında bu çığırtkanlar öylesine değersizler, öylesine kötü bir intiba bırakmışlar ki, halk onların dediğinin tam tersini yapıyor, böylece en doğrusunu yaptığına inanıyor. Kime saldırmışlarsa, kime hakaret etmişlerse, kime parmak sallamışlarsa, kimi hainlikle, bölücülükle, dış güçlerin uşağı olmakla itham etmişlerse insanlar inadına onlara yönelmişlerdir. Yine bu çığırtkan ve saldırganlar her kimi övüp parlatmaya çalışmışlarsa onlara da kaybettirmişlerdir. Böyle olduğunu bir bir test edebilirsiniz. Çünkü bu çığırtkanlar, bu sövücüler hiçbir erdeme ve fazilete sahip değiller. Bunlar hiçbir zaman gönül ehli olamamış, insanımızın gönlünde yer edinememiş, onurlu bir duruş sergileyememiş, bulundukları konumun şımarık tipleri olmuşlardır.

#3
Foto - Mehmed Göktaş hocadan Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Sayın Reis! Bu çığırtkanları acilen atın oradan

Bunlar bulundukları yerden atıldıklarında hiç kimse bunları kabul etmez, kapısından içeri almaz, işsiz kalıverir, kaybolup giderler. Bunlar varlıklarını sadece saldırganlıklarıyla, çirkeflikleriyle ispat etmeye çalışmaktalar, aynı şekilde sizin gözünüze de böyle girmeye çalışmaktalar. Ne acıdır ki kimlerin gideceğine, kimlerin kalacağına da bu çığırtkanlar karar verecek gibi, sanki önce onların süzgecinden geçecek gibi, kendilerini o makamda görüyorlar. Sizin için bakan değiştirmek, valileri/kaymakamları değiştirmek, genel müdür atamak, parti içini dizayn etmek hiç de zor bir şey değil, buna herkes şahit hatta bu günlerde herkes bunu bekliyor, gideceklerin ve geleceklerin isimleri dolaşıp duruyor. Ama bu yapılacakların sadra şifa olmayacağı da hemen anlaşılacaktır. Sizin elinizde bulunan medyanın bu milletin yüreğine tercüman olacak, gönül dünyası zengin, birikim sahibi, insanımıza güven veren vakur ve ciddi şahsiyetlere şiddetle muhtaçtır. Ama söylediğim gibi öncelikle şu saldırganlar derhal oralardan uzaklaştırılmalıdır. Sevgili Reis hatırlayın, siz bu millete kaldırılan parmakları kırmaya başlayarak yola çıkmış, iktidara gelmiş, ezilen milletin gönlüne girmiştiniz.”

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