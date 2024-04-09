Mehmed Göktaş hocadan Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Sayın Reis! Bu çığırtkanları acilen atın oradan

Bunlar bulundukları yerden atıldıklarında hiç kimse bunları kabul etmez, kapısından içeri almaz, işsiz kalıverir, kaybolup giderler. Bunlar varlıklarını sadece saldırganlıklarıyla, çirkeflikleriyle ispat etmeye çalışmaktalar, aynı şekilde sizin gözünüze de böyle girmeye çalışmaktalar. Ne acıdır ki kimlerin gideceğine, kimlerin kalacağına da bu çığırtkanlar karar verecek gibi, sanki önce onların süzgecinden geçecek gibi, kendilerini o makamda görüyorlar. Sizin için bakan değiştirmek, valileri/kaymakamları değiştirmek, genel müdür atamak, parti içini dizayn etmek hiç de zor bir şey değil, buna herkes şahit hatta bu günlerde herkes bunu bekliyor, gideceklerin ve geleceklerin isimleri dolaşıp duruyor. Ama bu yapılacakların sadra şifa olmayacağı da hemen anlaşılacaktır. Sizin elinizde bulunan medyanın bu milletin yüreğine tercüman olacak, gönül dünyası zengin, birikim sahibi, insanımıza güven veren vakur ve ciddi şahsiyetlere şiddetle muhtaçtır. Ama söylediğim gibi öncelikle şu saldırganlar derhal oralardan uzaklaştırılmalıdır. Sevgili Reis hatırlayın, siz bu millete kaldırılan parmakları kırmaya başlayarak yola çıkmış, iktidara gelmiş, ezilen milletin gönlüne girmiştiniz.”