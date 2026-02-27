Türkiye Tahran'ı uyarmıştı! İran için bizzat bizi etkileyecek karar alındı

“Kürt ittifakının hedefi Tahran rejiminin yıkılması durumunda Türkiye ve Azerbaycan arasına barikat örmektir” diyen Dr. Askeri “Bölge dışı birçok devlet bu grupları destekliyor. Ancak son yüz yıllık tarihe bakıldığında özellikle İngiltere ve ABD’nin bu tür silahlı yapılanmalar üzerinde daha etkili roller üstlendiği görülmektedir. Bu noktada İsrail’i ayrı zikretmek gerekir. Onlar çok daha farklı motivasyonlarla hareket ediyor. Kuracakları Büyük İsrail için coğrafyanın bölünmüşlüğü kadar uzun soluklu karmaşa içinde olmasını istiyor. Şahsen uzun yıllardır Güney Azerbaycan’ı Türk dünyasının ‘Altın Köprüsü’ olarak tanımlıyorum. Türk birliğinden korkan bölge içi ve bölge dışı aktörler, Türkiye’nin Türk dünyasıyla olan kara bağlantılarını engellemeye özel önem veriyor. İran bu yüzden bizim için hayati önem taşıyor. Bölgenin Türksüzleştirilmesi Stalin’in Zengezur’da uyguladığı politikaların bir benzeridir. Dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan açısından İran’da yaşananlar çok önemli. Şayet Güney Azerbaycan’da, Urmiye merkezli Batı Azerbaycan ili bu terör grupları tarafından işgal edilirse, söz konusu plan büyük ölçüde hayata geçirilmiş olacaktır. Ancak Ankara–Bakü–Tebriz üçgeni bu tehlikenin farkındadır. Nitekim Suriye’deki son gelişmeler de göstermiştir ki, bu gruplar ancak Türk ve Müslüman karşıtı odakların birer aracı olarak varlık gösterebilmektedir” diye konuştu.