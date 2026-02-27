Göklerdeki tehditlere geçit yok! 100 kilometrede kuş uçurtmayacak yeni canavar füze tanıtıldı
Alman savunma devi Diehl Defence, Enforce Tac 2026 etkinliğinde hava savunma mimarisini kökten değiştirecek olan IRIS-T SLM/X sistemini dünyaya tanıttı. Yeni geliştirilen sekiz hücreli ortak lançer sayesinde sistem, hem 60 km menzilli SLM hem de 100 km menzile ulaşan yeni SLX füzelerini aynı anda ateşleyebilme esnekliği sunuyor. 30 km irtifa kapasitesi ve çift darbeli motor teknolojisiyle donatılan bu yeni nesil "kalkan", seyir füzelerinden İHA’lara kadar tüm hava tehditlerini tek bir merkezden imha etmeyi hedefliyor.