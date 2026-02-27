Göklerdeki tehditlere geçit yok! 100 kilometrede kuş uçurtmayacak yeni canavar füze tanıtıldı

IRIS-T SLM/X, savaş tecrübesine sahip IRIS-T SLM ile geliştirilmekte olan SLX modelini birleştirerek katmanlı hava savunması sağlıyor ve ortak komuta ile lançer altyapısını koruyor. Mevcut SLM füzesi uçak, helikopter, seyir füzesi ve İHA’ları yaklaşık 40 km menzil ve 20 km irtifaya kadar hedef alabiliyor. SLX eklenmesi, çift modlu arayıcı ve çift darbeli motor sayesinde 80 km menzil ve yaklaşık 30 km irtifaya ulaşmayı sağlıyor ve mevcut ateş kontrol sistemlerinde değişiklik gerektirmiyor. Geliştirme aşamasındaki IRIS-T SLX modeli, mevcut SLM lançer ve komuta sistemlerine değişiklik gerektirmeden entegre olabiliyor. Çift modlu arayıcı ve kinematik menzili artıran çift darbeli motor kullanıyor. Sistem, seyir füzeleri, uçak, İHA ve standoff silahlara karşı uzun menzilde etkili olacak şekilde tasarlanıyor.