  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bölgede artan gücümüz çok fena rahatsız etti! Türkiye’ye karşı sinsi adımı atıp “altıgen ittifak” kurdular Daha yeni motorine gelmişti! Akaryakıt fiyatlarına maalesef bir büyük zam daha geliyor Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan resmen ceset fışkırdı: Uzmanların bir tahmini var Tüm Türkiye’de “Celal Karatüre” anketi yapıldı! Sonuçlar birilerini çıldırtacak Türkiye Tahran'ı uyarmıştı! İran için bizzat bizi etkileyecek karar alındı Araç sahiplerine müjde! 20 yıldır “illallah” ettiren TÜVTÜRK gidiyor, “Turka” bangır bangır geliyor: Muayene sistemini sil baştan değiştirecek planlarını duyurdular Gözler İran’a çevrilmişken, Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Cumhurbaşkanı’ndan tarihi rest Ve korkulan oldu, iki ülke arasında savaş resmen başladı! Bilanço bir hayli ağır Göklerdeki tehditlere geçit yok! 100 kilometrede kuş uçurtmayacak yeni canavar füze tanıtıldı Korkulan maalesef oluyor: Sessiz sedasız konuşlandırılan ölümcül savaş uçakları ifşa oldu
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Göklerdeki tehditlere geçit yok! 100 kilometrede kuş uçurtmayacak yeni canavar füze tanıtıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Göklerdeki tehditlere geçit yok! 100 kilometrede kuş uçurtmayacak yeni canavar füze tanıtıldı

Alman savunma devi Diehl Defence, Enforce Tac 2026 etkinliğinde hava savunma mimarisini kökten değiştirecek olan IRIS-T SLM/X sistemini dünyaya tanıttı. Yeni geliştirilen sekiz hücreli ortak lançer sayesinde sistem, hem 60 km menzilli SLM hem de 100 km menzile ulaşan yeni SLX füzelerini aynı anda ateşleyebilme esnekliği sunuyor. 30 km irtifa kapasitesi ve çift darbeli motor teknolojisiyle donatılan bu yeni nesil "kalkan", seyir füzelerinden İHA’lara kadar tüm hava tehditlerini tek bir merkezden imha etmeyi hedefliyor.

#1
Foto - Göklerdeki tehditlere geçit yok! 100 kilometrede kuş uçurtmayacak yeni canavar füze tanıtıldı

Yeni lançer mimarisi, her araçta sekiz hazır füze bulundururken, karma yüklemelere izin veriyor. Örneğin dört SLM ve dört SLX veya yedisi bir türden, biri diğerinden olacak şekilde konfigürasyon yapılabiliyor. SLX füzesi, mevcut IRIS-T SL mimarisi içinde menzili 100 km ve irtifayı 30 km’ye çıkarıyor. SLM için menzil 60 km, yakalama menzili 40 km ve irtifa 20 km olarak belirtiliyor. Karma yükleme yaklaşımı, taarruz esnekliğini artırmayı hedefliyor.

#2
Foto - Göklerdeki tehditlere geçit yok! 100 kilometrede kuş uçurtmayacak yeni canavar füze tanıtıldı

IRIS-T SLM/X, savaş tecrübesine sahip IRIS-T SLM ile geliştirilmekte olan SLX modelini birleştirerek katmanlı hava savunması sağlıyor ve ortak komuta ile lançer altyapısını koruyor. Mevcut SLM füzesi uçak, helikopter, seyir füzesi ve İHA’ları yaklaşık 40 km menzil ve 20 km irtifaya kadar hedef alabiliyor. SLX eklenmesi, çift modlu arayıcı ve çift darbeli motor sayesinde 80 km menzil ve yaklaşık 30 km irtifaya ulaşmayı sağlıyor ve mevcut ateş kontrol sistemlerinde değişiklik gerektirmiyor. Geliştirme aşamasındaki IRIS-T SLX modeli, mevcut SLM lançer ve komuta sistemlerine değişiklik gerektirmeden entegre olabiliyor. Çift modlu arayıcı ve kinematik menzili artıran çift darbeli motor kullanıyor. Sistem, seyir füzeleri, uçak, İHA ve standoff silahlara karşı uzun menzilde etkili olacak şekilde tasarlanıyor.

#3
Foto - Göklerdeki tehditlere geçit yok! 100 kilometrede kuş uçurtmayacak yeni canavar füze tanıtıldı

Kavramsal testin 2029’da planlanması öngörülüyor; mevcut planlama döngüsü içinde tedarik kararı alınırsa devreye girecek. Karma yük lançerlere SLX entegrasyonu, orta menzilli SLM ile uzun menzilli sistemler (MIM-104 Patriot) arasında katmanlı savunma sağlayacak. IRIS-T ailesi, SLS, SLM ve SLX ile kısa ve uzun menzilli katmanlı bir yapı sunuyor. SLS yatay menzili 12 km ve irtifa 8 km, SLM standart konfigürasyonda 40 km menzil ve 20 km irtifa sunuyor. SLX modeli yatay menzil 80 km ve irtifa 25 km, SLM/X konfigürasyonunda menzil 100 km ve irtifa 30 km olarak belirtiliyor. Hipersonik savunma için geliştirilen IRIS-T HYDEF ise 100 km menzil ve 50 km irtifa kapsaması sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Röportaj yaptığına bin pişman oldu! 'Türkiye'de adalet var mı?' sorusuna Adnan Menderes'li, Necmettin Erbakan'lı cevap olay oldu
Gündem

Röportaj yaptığına bin pişman oldu! 'Türkiye'de adalet var mı?' sorusuna Adnan Menderes'li, Necmettin Erbakan'lı cevap olay oldu

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Türkiye’deki adalet tartışmalarına dair ders niteliğinde ifadeler kullandı.
Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı
Gündem

Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından yargıdaki gecikmelere karşı en sert çıkışlarından birini yaptı.
Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!
Gündem

Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!

Siyaset sahnesinde boş vaatleri ve tutarsız çıkışlarıyla tanınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha "balon" çıktı. Bir hafta önce kü..
CHP’lilerin "ilahi" hazımsızlığı sürüyor!
Siyaset

CHP’lilerin “ilahi” hazımsızlığı sürüyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi olduğuna ilişkin sözleri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23