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Türkiye
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Martın sonunda korkutan görüntü

2022-03-27 11:50:25
Martın sonunda korkutan görüntü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.

#1
Foto - Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda oluşan buzları temizledi.

Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda oluşan buzları temizledi.

#2
Foto - Gece saatlerinde başlayan kar, sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdürdü.

Gece saatlerinde başlayan kar, sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdürdü.

#3
Foto - Sarıkamış ilçesinde de etkili olan karın ardından vatandaşlar, bina çatılarında, evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan karın ardından vatandaşlar, bina çatılarında, evlerinin önünde biriken karları temizledi.

#4
Foto - Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kars-Erzurum yolunda kar küreme çalışması başlattı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kars-Erzurum yolunda kar küreme çalışması başlattı.

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