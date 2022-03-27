Martın sonunda korkutan görüntü

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.
Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda oluşan buzları temizledi.
Gece saatlerinde başlayan kar, sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdürdü.
Sarıkamış ilçesinde de etkili olan karın ardından vatandaşlar, bina çatılarında, evlerinin önünde biriken karları temizledi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kars-Erzurum yolunda kar küreme çalışması başlattı.
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