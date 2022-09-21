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Marmaris'te yangın seferberliği!

2022-09-21 15:12:55
Marmaris'te yangın seferberliği!

Marmaris'in Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#1
Foto - Marmaris'te yangın seferberliği!

Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

#2
Foto - Marmaris'te yangın seferberliği!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında havadan ve karadan müdahale başlattı.

#3
Foto - Marmaris'te yangın seferberliği!

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesaplarından, “14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiparane müdahale devam ediyor” açıklamasında bulunuldu.

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