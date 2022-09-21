2022-09-21 15:12:55 Marmaris'te yangın seferberliği!
Marmaris'in Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Marmaris'in Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında havadan ve karadan müdahale başlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesaplarından, “14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiparane müdahale devam ediyor” açıklamasında bulunuldu.
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