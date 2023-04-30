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Türkiye
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Maltepe Köprüsü'nde korkutan görüntü!

2023-04-30 12:47:46
Maltepe Köprüsü'nde korkutan görüntü!

Maltepe Köprüsü'nün bazı bölümlerinde beton ve sıvaların dökülmesi üzerine demirler ortaya çıktı.

#1
Foto - Maltepe Köprüsü'nde korkutan görüntü!

D-100 kara yolu üzerindeki Maltepe Köprüsü'nün bazı bölümlerinde beton ve sıvalar döküldü. Köprünün alt kısmında yaşanan dökülme üzerine demiler ortaya çıkarken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

#2
Foto - Maltepe Köprüsü'nde korkutan görüntü!

Çevre güvenliği alan ekipler, dökülen parçaların etrafını şeritle kapattı.

#3
Foto - Maltepe Köprüsü'nde korkutan görüntü!

Köprünün altından geçen yayaların ise güvenlik şeridini geçerek ilerledikleri görüldü.

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