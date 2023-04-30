2023-04-30 12:47:46 Maltepe Köprüsü'nde korkutan görüntü!
Maltepe Köprüsü'nün bazı bölümlerinde beton ve sıvaların dökülmesi üzerine demirler ortaya çıktı.
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Maltepe Köprüsü'nün bazı bölümlerinde beton ve sıvaların dökülmesi üzerine demirler ortaya çıktı.
D-100 kara yolu üzerindeki Maltepe Köprüsü'nün bazı bölümlerinde beton ve sıvalar döküldü. Köprünün alt kısmında yaşanan dökülme üzerine demiler ortaya çıkarken, itfaiye ekiplerine haber verildi.
Çevre güvenliği alan ekipler, dökülen parçaların etrafını şeritle kapattı.
Köprünün altından geçen yayaların ise güvenlik şeridini geçerek ilerledikleri görüldü.
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