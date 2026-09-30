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Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sandal sessizliğini bozdu: "11 milyar doğru değil"

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Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sandal sessizliğini bozdu: “11 milyar doğru değil”

Fon soruşturması kapsamında mal varlığına el konulan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal, hakkındaki milyarlarca liralık fon iddialarına ayrıntılı yanıt verdi. Dubai’de bulunduğunu doğrulayan Sandal, fonlarda işlem yaptığını kabul ederken 11 milyar lirayı aşkın para çektiği yönündeki iddiayı reddetti. Fon krizinden hemen önce yeniden yatırım yaptığını söyleyen Sandal, “Ben haksız bir kazanç elde etmedim” dedi.

#1
Foto - Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sandal sessizliğini bozdu: "11 milyar doğru değil"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu. İki isim hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma sürerken Melis Sandal hakkında fonlardan 11 milyar lirayı aşan tutarda para çektiği yönünde iddialar gündeme geldi. Sandal cephesi ise söz konusu rakamın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

#2
Foto - Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sandal sessizliğini bozdu: "11 milyar doğru değil"

DUBAİ'DE OLDUĞUNU DOĞRULADI Melis Sandal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunduğunu doğruladı. Dubai'de bulunmasının soruşturmayla bağlantılı olmadığını savunan Sandal, oğlunun eğitimi nedeniyle geçen yıldan bu yana kentte bulunduğunu ifade etti. Mustafa Sandal da daha önce yaptığı açıklamada eşinin oğlunun Dubai'de eğitim gördüğünü ve kendisinin de aile bağlantısı nedeniyle Dubai'de oturum izni bulunduğunu söylemişti.

#3
Foto - Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sandal sessizliğini bozdu: "11 milyar doğru değil"

“FON ALIMI YAPTIM” Melis Sandal, hakkında gündeme gelen iddialara ilişkin açıklamasında fon yatırımı yaptığını kabul etti. Ancak kamuoyuna yansıyan milyarlarca liralık rakamları reddeden Sandal, fon krizi öncesinde bilgi alarak parasını çektiği yönündeki iddianın da gerçeği yansıtmadığını savundu. Sandal ve avukatının daha önce yaptığı açıklamada da 11 milyar liralık çıkış rakamının doğru olmadığı belirtilmişti.

#4
Foto - Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sandal sessizliğini bozdu: "11 milyar doğru değil"

“FONLAR KAPANMADAN BİR GÜN ÖNCE PARA YATIRDIM” Sandal, 1 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında fonlarda işlem yaptığını belirtirken dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. Fonlara işlem kısıtlaması getirilmesinden bir gün önce yeniden yüksek miktarda yatırım yaptığını söyleyen Sandal, parasının bir bölümünün bu nedenle fonlarda kaldığını ifade etti. Bu durumu haksız kazanç sağlamadığı yönündeki savunmasına dayanak gösteren Sandal, kendisinin de süreç nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

#5
Foto - Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sandal sessizliğini bozdu: "11 milyar doğru değil"

“HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEDİM” Fonlardan ilk para çıkışını hangi tarihte yaptığı sorulan Sandal, kesin tarihi hatırlamadığını ve doğru bilgi verebilmek için hesap özetlerine bakması gerektiğini belirtti. Ancak kamuoyunda gündeme getirilen rakamların doğru olmadığını bir kez daha savunan Sandal, fon krizinden bir gün önce yeniden para yatırdığı için halen büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade etti. Sandal'ın temel savunması ise net oldu: “Ben haksız bir kazanç elde etmedim.”

#6
Foto - Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sandal sessizliğini bozdu: "11 milyar doğru değil"

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI Soruşturmadaki son adli gelişmede ise Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Her iki şüpheli hakkında yakalama kararı da çıkarıldı. Soruşturma devam ederken Melis Sandal'ın fonlardaki işlemlerinin kapsamı, para hareketlerinin miktarı ve hakkındaki iddiaların adli makamlar tarafından nasıl değerlendirileceği yapılacak incelemeler sonucunda netleşecek.

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