Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sandal sessizliğini bozdu: “11 milyar doğru değil”

“HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEDİM” Fonlardan ilk para çıkışını hangi tarihte yaptığı sorulan Sandal, kesin tarihi hatırlamadığını ve doğru bilgi verebilmek için hesap özetlerine bakması gerektiğini belirtti. Ancak kamuoyunda gündeme getirilen rakamların doğru olmadığını bir kez daha savunan Sandal, fon krizinden bir gün önce yeniden para yatırdığı için halen büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade etti. Sandal'ın temel savunması ise net oldu: “Ben haksız bir kazanç elde etmedim.”