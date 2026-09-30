Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sandal sessizliğini bozdu: “11 milyar doğru değil”
Fon soruşturması kapsamında mal varlığına el konulan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal, hakkındaki milyarlarca liralık fon iddialarına ayrıntılı yanıt verdi. Dubai’de bulunduğunu doğrulayan Sandal, fonlarda işlem yaptığını kabul ederken 11 milyar lirayı aşkın para çektiği yönündeki iddiayı reddetti. Fon krizinden hemen önce yeniden yatırım yaptığını söyleyen Sandal, “Ben haksız bir kazanç elde etmedim” dedi.