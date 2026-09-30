Rakamlar netleşti! İşte emeklilerin ocak ayındaki zam oranı
Milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı maaş artışı, yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 29-31 aralığında şekillenmesiyle birlikte yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yapılan ilk hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 10-11 civarında gerçekleşmesi beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alacak. Toplu sözleşme farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin artış oranının yüzde 8-9 aralığında olacağı öngörülürken, bu durum sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da doğrudan yukarı çekecek. Detayları Yeni Asır gazetesi köşe yazarı Faruk Erdem yazdı. İşte Erdem'in yazısı...