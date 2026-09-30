Rakamlar netleşti! İşte emeklilerin ocak ayındaki zam oranı

Milyonlarca emekli ve memur için yeni maaş artışı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yıl sonu için enflasyon tahminleri yüzde 29-31 aralığında olurken buradan yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 10-11 aralığında şekilleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı önemli. Çünkü bu emeklilerin maaş artışları 6 aylık enflasyon oranında yapılıyor. Eğer refah payı ve başka bir değişiklik olmaz ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak. Yapılan hesaplamalara göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki artışı yüzde 10-11 aralığında gerçekleşecek.