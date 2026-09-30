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Rakamlar netleşti! İşte emeklilerin ocak ayındaki zam oranı

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Rakamlar netleşti! İşte emeklilerin ocak ayındaki zam oranı

Milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı maaş artışı, yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 29-31 aralığında şekillenmesiyle birlikte yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yapılan ilk hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 10-11 civarında gerçekleşmesi beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alacak. Toplu sözleşme farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin artış oranının yüzde 8-9 aralığında olacağı öngörülürken, bu durum sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da doğrudan yukarı çekecek. Detayları Yeni Asır gazetesi köşe yazarı Faruk Erdem yazdı. İşte Erdem'in yazısı...

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Foto - Rakamlar netleşti! İşte emeklilerin ocak ayındaki zam oranı

Milyonlarca emekli ve memur için yeni maaş dönemi yaklaşıyor. Yapılan tahminlere göre hesaplamalar 6 aylık enflasyonun yüzde 10-11 aralığında çıkacağını gösteriyor.

#2
Foto - Rakamlar netleşti! İşte emeklilerin ocak ayındaki zam oranı

Milyonlarca emekli ve memur için yeni maaş artışı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yıl sonu için enflasyon tahminleri yüzde 29-31 aralığında olurken buradan yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 10-11 aralığında şekilleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı önemli. Çünkü bu emeklilerin maaş artışları 6 aylık enflasyon oranında yapılıyor. Eğer refah payı ve başka bir değişiklik olmaz ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak. Yapılan hesaplamalara göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki artışı yüzde 10-11 aralığında gerçekleşecek.

#3
Foto - Rakamlar netleşti! İşte emeklilerin ocak ayındaki zam oranı

Memurlar ve memur emeklilerinde hesaplama daha farklı yapılıyor. Memurlar ve memur emeklileri öncelikle toplu sözleşme artışı alıyor. Bu artışa bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon ekleniyor. Ocak ayında memurlar ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereğince yüzde 5 artış yapılacak. Ardından Temmuz'da aldıkları yüzde 7 zammın üzerinde oluşan enflasyon eklenecek. Yüzde 10-11 aralığındaki 6 aylık enflasyona göre oluşacak fark 3-4 puan aralığında gerçekleşecek. Buna göre de memurlar ve memur emeklilerine yapılacak artış oranı yüzde 8-9 aralığında gerçekleşecek.

#4
Foto - Rakamlar netleşti! İşte emeklilerin ocak ayındaki zam oranı

Memurlara yapılacak yüzde 8-9 aralığındaki artış sadece bu kesimin değil tüm sosyal ödemelerinde değişmesi anlamına geliyor. 65 yaş aylığı engelli maaşı, evde bakım parası ve SED ödemeleri gibi sosyal ödenekler yine memurlara yapılacak artış oranında yani yüzde 8-9 aralığında artacak. Ayrıca memurların aile yardımları da bu oranda artırılacak. Yine yüzde 8-9 oranındaki artış kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.

#5
Foto - Rakamlar netleşti! İşte emeklilerin ocak ayındaki zam oranı

Yapılacak bu artışlar sonrasında en düşük memur maaşı 76 bin-77 bin TL aralığında gerçekleşirken en düşük memur emeklisi maaşı ise 34 bin-35 bin aralığında olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı ise şu anda 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Yeni oranlarla birlikte bu rakam da 26 bin-27 bin TL aralığına yükselecek.

#6
Foto - Rakamlar netleşti! İşte emeklilerin ocak ayındaki zam oranı

En düşük emekli maaşı yasa ile belirleniyor. Bu yüzden yapılacak artış enflasyon oranının üzerine çıkabilir. TBMM'de yapılacak görüşmeler sonrasında 26 bin 27 bin TL aralığında enflasyon artışıyla oluşan rakam daha yukarı çekilebilir. Yeni memur emeklileri ile SSK Bağ-Kur emeklileri arasındaki 2 puanlık fark da yasa ile kapatılabilir.

#7
Foto - Rakamlar netleşti! İşte emeklilerin ocak ayındaki zam oranı

Yapılacak bir refah payı artışı bunu sağlayabilir. Bütün bunlara 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrasında hükümet karar veriyor. Karar verildikten sonra da yasal düzenleme TBMM gündemine geliyor.

#8
Foto - Rakamlar netleşti! İşte emeklilerin ocak ayındaki zam oranı

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Orhan

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