  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hükümete parmak sallaya sallaya servetini katlayan Koç’tan kritik anlaşma mesajı: “1-1,5 aya kalmaz, imzayı atarız” Son dönemde Türkiye ile sürekli temas kuran Saddam Hafter'den tehlikeli hamle: Gizlice görüştü Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak Duyan, gören “Yok artık” diyor! Altında ağızları açık bırakan rakam Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi Dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor! Kuzey Kore basını: “Katil canavar rezil oldu” Çocukların zihinleri ekran kıskacında! Cep telefonları dikkatlerini çalıyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla emniyet birimleri, ruhsatlı silahların evlerde güvenli muhafazasına yönelik Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin'de SMS bilgilendirme kampanyası başlattı. Gönderilen mesajlarda tüfek ve tabancaların çocukların ulaşamayacağı kilitli yerlerde, boş ve şarjörü ayrı şekilde saklanmasının yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Uygulamanın önümüzdeki süreçte Türkiye genelindeki diğer illere de yayılarak resmi tebligatlarla sıkı bir denetime dönüştürüleceği bildirildi.

1
#1
Foto - Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine yönelik valilere verdiği talimatın ardından, emniyet birimleri silah muhafazası konusunda bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Silah bulundurma ve taşıma izni bulunan vatandaşlara "Silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi" yönünde mesajlar gönderilmeye başlandı.

#2
Foto - Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi

Bakan Çiftçi'nin silah sahiplerine ülke çapında bilgilendirme çalışmaları yapılması yönündeki direktifinin ardından, ruhsatlı silahların muhafazasına ilişkin il emniyet müdürlükleri tarafından uyarılar yapılmaya başlandı. Özellikle son dönemde okullarda yaşanan güncel güvenlik olayları üzerine odaklanan İçişleri Bakanlığı, evlerde bulunan ruhsatlı silahların ve yivsiz av tüfeklerinin çocuklar başta olmak üzere yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek için bilgilendirme faaliyetlerini odağına aldı.

#3
Foto - Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi

Bakan Çiftçi'nin talimatıyla valilikler koordinesinde silah bulundurma ve taşıma izni bulunan vatandaşlara yönelik 'SMS' iletme uygulaması başlatıldı. İlk etapta Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin illerinde emniyet müdürlükleri tarafından ruhsat sahiplerinin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi. Diğer illerde de vatandaşlara yönelik SMS bilgilendirme çalışmalarının hızla devam ettiği ve mesajların atılmaya devam edeceği öğrenildi.

#4
Foto - Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi

Bilgilendirme faaliyeti kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ruhsat sahiplerine gönderilen SMS'te silah muhafazasına ilişkin yasal zorunluluklar hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: "Sayın Ruhsat Sahibi, 2521 Sayılı Kanun gereği yivsiz av tüfeğinin başkasına verilmesi/kullandırılması yasaktır. Tüfeğinizi çocukların/yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde, boş ve şarjörü ayrı şekilde muhafaza ediniz." Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iletilen bir diğer mesajda ise özellikle çocukların korunmasına dikkat çekilerek, "Sayın ruhsat sahibi; Ruhsatlı silahlarınızı kimsenin (özellikle çocukların) ulaşamayacağı ve kullanmasına imkan vermeyecek şekilde muhafaza altına alarak, üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır sağlıklı günler dileriz" denildi.

#5
Foto - Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi

İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar sadece SMS ile sınırlı kalmadı. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum illerinde yeni silah ruhsatı ile yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara, silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, söz konusu illerdeki uygulamaların yanı sıra Türkiye genelindeki diğer illerde de benzer bilgilendirme ve tebligat çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla
Gündem

Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya ..
Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu
Spor

Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu

Sürat Lojistik ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı. İş birliği kapsamında Sürat Lojistik, bir yıl..
CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!
Gündem

CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!

Sosyal Demokrasi Derneği'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu üyelikten ihraç etmesi parti içinde büyük yankı uyandırdı. Kararın ardı..
Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu
Dünya

Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu

Hindistan’ın Ujjain kentinde Müslümanlar, yaklaşık 600 yıllık Şahi Camii’nin yol genişletme projesi kapsamında kısmen yıkılmasına karşı gece..
Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde
Gündem

Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti! Şimdi sıra vatandaşın 560 milyarını götürenlerde

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fondan gelen 2,2 milyar lirayı iade etmesi muhalefeti şoka uğratırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büy..
Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti
Gündem

Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti

Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış geldi. Eski CHP’li bakanlardan Fikri Sağlar gibi CHP’lilerin avukatlığını yapmış ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23