Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla emniyet birimleri, ruhsatlı silahların evlerde güvenli muhafazasına yönelik Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin'de SMS bilgilendirme kampanyası başlattı. Gönderilen mesajlarda tüfek ve tabancaların çocukların ulaşamayacağı kilitli yerlerde, boş ve şarjörü ayrı şekilde saklanmasının yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Uygulamanın önümüzdeki süreçte Türkiye genelindeki diğer illere de yayılarak resmi tebligatlarla sıkı bir denetime dönüştürüleceği bildirildi.