Kritik uygulama Türkiye’nin 7 şehrinde sessiz sedasız başladı! Vatandaşların telefonlarına SMS gönderildi

İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar sadece SMS ile sınırlı kalmadı. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum illerinde yeni silah ruhsatı ile yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara, silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, söz konusu illerdeki uygulamaların yanı sıra Türkiye genelindeki diğer illerde de benzer bilgilendirme ve tebligat çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğü bildirildi.