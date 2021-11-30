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Yaşam
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Lodos lüks yatı karaya sürükledi!

2021-11-30 19:51:32
Lodos lüks yatı karaya sürükledi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle lüks yat karaya vurdu.

#1
Foto - Bodrum’da 2 gündür süren lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bodrum’da 2 gündür süren lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi.

#2
Foto - Kuvvetli rüzgar sebebiyle Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edildi. Sahili döven dalgalar iskeleleri parçaladı.

Kuvvetli rüzgar sebebiyle Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edildi. Sahili döven dalgalar iskeleleri parçaladı.

#3
Foto - Denizde bağlı buluna bazı balıkçı kayıklarını karaya sürükledi, bazıları da alabora oldu.

Denizde bağlı buluna bazı balıkçı kayıklarını karaya sürükledi, bazıları da alabora oldu.

#4
Foto - Yalıkavak mahallesinde bir yat ise sahile oturdu. Lüks yat sahibi tarafından vinçle denizden çıkarıldı.

Yalıkavak mahallesinde bir yat ise sahile oturdu. Lüks yat sahibi tarafından vinçle denizden çıkarıldı.

#5
Foto - İskelenin kopan parçaları ise dalgalarla birlikte sahile sürüklendi.

İskelenin kopan parçaları ise dalgalarla birlikte sahile sürüklendi.

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