2022-05-27 10:52:13 Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında devler kıyasıya mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi kupasını evine götürmek isteyen Liverpool ile Real Madrid kozlarını sahada paylaşacak. Futbolseverlerin nefesini tutup maç saatini beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Peki Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Real Madrid final maçı şifresiz mi?