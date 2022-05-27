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Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta?

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Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta?

2022-05-27 10:52:13
Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında devler kıyasıya mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi kupasını evine götürmek isteyen Liverpool ile Real Madrid kozlarını sahada paylaşacak. Futbolseverlerin nefesini tutup maç saatini beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Peki Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Real Madrid final maçı şifresiz mi?

#1
Foto - Manchester City'yi eleyen Real Madrid ile Villarreal'i eleyen Liverpool Fransa'da, Stade de France'ta karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez ile en çok kazanan İspanyol devi Real Madrid, Premier Ligi ekiplerinden Liverpool ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi yarı finali son maçında Manchester City'yi müthiş bir geri dönüşle eleyen Real Madrid'in rakibi, İngiliz devi Liverpool olacak.

Manchester City'yi eleyen Real Madrid ile Villarreal'i eleyen Liverpool Fransa'da, Stade de France'ta karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez ile en çok kazanan İspanyol devi Real Madrid, Premier Ligi ekiplerinden Liverpool ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi yarı finali son maçında Manchester City'yi müthiş bir geri dönüşle eleyen Real Madrid'in rakibi, İngiliz devi Liverpool olacak.

#2
Foto - Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Liverpool ve Real Madrid, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı, Paris'da, Stade de France Stadyumu'nda oynanacak.

Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Liverpool ve Real Madrid, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı, Paris'da, Stade de France Stadyumu'nda oynanacak.

#3
Foto - Şampiyonlar Ligi final Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda canlı? Şampiyonlar Ligi finali Exxen ve TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi final Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda canlı? Şampiyonlar Ligi finali Exxen ve TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

#4
Foto - Liverpool - Real Madrid muhtemel 11’ler Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Militao, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr, Benzema. Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Thiago, Henderson - Salah, Jota, Mané

Liverpool - Real Madrid muhtemel 11’ler Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Militao, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr, Benzema. Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Thiago, Henderson - Salah, Jota, Mané

#5
Foto - Premier Ligin 38. haftasındaki şampiyonluk mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Son maçlara Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Aston Villa'yı konuk etti. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı. Aston Villa, Cash'in 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City gol ararken Aston Villa, 69. dakikada Coutinho ile farkı 2'ye çıkardı. Oyuna 68. dakikada dahil olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, oyunun kaderini değiştirdi. İlkay ile 76. dakikada umutlanan Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

Premier Ligin 38. haftasındaki şampiyonluk mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Son maçlara Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Aston Villa'yı konuk etti. Liverpool ise Wolverhampton'ı ağırladı. Aston Villa, Cash'in 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City gol ararken Aston Villa, 69. dakikada Coutinho ile farkı 2'ye çıkardı. Oyuna 68. dakikada dahil olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, oyunun kaderini değiştirdi. İlkay ile 76. dakikada umutlanan Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

#6
Foto - Maçın 81. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İlkay, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı. Liverpool ise Neto'nun 3. dakikada attığı golle geriye düşse de Mane'nin 24, Salah'ın 84 ve Robertson'ın 89. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 93'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde art arda 2'nci, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 8. kez şampiyon oldu.

Maçın 81. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İlkay, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı. Liverpool ise Neto'nun 3. dakikada attığı golle geriye düşse de Mane'nin 24, Salah'ın 84 ve Robertson'ın 89. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 93'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde art arda 2'nci, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 8. kez şampiyon oldu.

#7
Foto - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2021-2022 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu. Real Madrid, tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti. Ligde bu sezon sadece 2. haftada liderlik koltuğunda yer alamayan Real Madrid, ligin tamamlanmasıyla birlikte en yakın rakibi Barcelona'nın 13 puan önünde şampiyon oldu. Real Madrid'in şampiyon olduğu La Liga'yı 73 puanla 2. tamamlayan Barcelona, Atletico Madrid (71) ve Sevilla (70) ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2021-2022 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu. Real Madrid, tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti. Ligde bu sezon sadece 2. haftada liderlik koltuğunda yer alamayan Real Madrid, ligin tamamlanmasıyla birlikte en yakın rakibi Barcelona'nın 13 puan önünde şampiyon oldu. Real Madrid'in şampiyon olduğu La Liga'yı 73 puanla 2. tamamlayan Barcelona, Atletico Madrid (71) ve Sevilla (70) ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

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