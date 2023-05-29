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Eğitim
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Lise değil adeta fabrika!

2023-05-29 11:51:46
Lise değil adeta fabrika!

Amasya’da okulda meyve kurutma tesisi kuruldu, elma cipsi üretimine başlayan öğrencilerin hedefleri büyük...

#1
Foto - Lise değil adeta fabrika!

Amasya’da tarım alanında eğitim veren bir meslek lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle meyve ve sebze kurutma tesisi kuruldu. Öğrencilerin üretim yaptığı tesiste ilk olarak şehrin sembolü elmaların işlenmesine başlandı.

#2
Foto - Lise değil adeta fabrika!

Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, elmanın kurusundan, sirkesine hatta hayvan mamasına kadar türlerini üretecek. Tesis, verimli topraklara sahip bölgedeki çiftçilerin ürünlerini kurutabilmelerini de sağlayabilecek.

#3
Foto - Lise değil adeta fabrika!

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü, köklü geçmişe sahip okulda depo olarak kullanılan alanın modern tesise dönüştürülmesi için proje hazırladı. Sunulan projeye Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü destek verdi. Öğrencilerin üretimde aktif görev üstlendikleri tesisteki cihazlar bakanlığın desteğiyle meslek liselerinin yerli ve milli imkanlarıyla geliştirildi. Kente getirilen cihazlar heyecanla kurularak ilk üretim başladı. Bir dizi işlemden geçip fırınlarda kurutulduktan sonra paketlenen meyve cipsleri piyasaya satılabilecek.

#4
Foto - Lise değil adeta fabrika!

Tesisin Türkiye’de bir meslek lisesinde oluşturulan ilk meyve, sebze kurutma tesisi olma özelliğini taşıdığını belirten Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, desteği dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e teşekkür etti. Mehmet Türkmen, “Elmayı ya da diğer meyvelerin işlemlerden geçirip kurutarak paketlenebileceği bir tesis oluşturduk. Bakanlığımızın Amasyamıza hediyesi oldu” dedi.

#5
Foto - Lise değil adeta fabrika!

Öğrencilerin tesiste eğitimlerini geliştirecek öğrencilerin ilerleyen yıllarda bu alanda daha büyük işlere imza atacaklarına inanan Türkmen, “Burada elmayı her şekilde değerlendirmeyi de öğreteceğiz. Gençler sirkesini yapacak. Çöpe gidecek kısmıyla da kedi, köpekler için mama yapabileceğiz” diye konuştu.

#6
Foto - Lise değil adeta fabrika!

Okul öğrencilerinden Umut Göktaş ile arkadaşları elmanın cipse ve diğer ürünlere dönüştürülmesi için oluşturulan tesisin kendileri için yeni fırsatlara kapı açacakları inandıklarını söyledi.

#7
Foto - Lise değil adeta fabrika!

#8
Foto - Lise değil adeta fabrika!

#9
Foto - Lise değil adeta fabrika!

#10
Foto - Lise değil adeta fabrika!

#11
Foto - Lise değil adeta fabrika!

#12
Foto - Lise değil adeta fabrika!

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