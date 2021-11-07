2021-11-07 14:11:59 Limon tüketenler dikkat! İlginç karışım… Vücutta bakın neler oluyor
Yüksek kolesterolü düşüren en önemli karışım limon ve sarımsak kürünü milyonlarca insan merak ediyor. Limon temizleyici görevi görür ve kan dolaşımındaki toksit maddeler ile yağların uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Kolesterol kendini arter duvarlarına yapıştıran bir tür yağ olup insanların sağlığını büyük sıkıntıya sokmaktadır. Vücut düzgün çalışmak için belli bir miktar kolesterole ihtiyaç duyar; ancak kötü kolesterolün fazlası kişinin başta kalp hastalığı ve felç olmak üzere kalp damar sistemi rahatsızlıklarına yakalanma ihtimalini arttırır.