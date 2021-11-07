  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
6
Limon tüketenler dikkat! İlginç karışım… Vücutta bakın neler oluyor

2021-11-07 14:11:59
Limon tüketenler dikkat! İlginç karışım… Vücutta bakın neler oluyor

Yüksek kolesterolü düşüren en önemli karışım limon ve sarımsak kürünü milyonlarca insan merak ediyor. Limon temizleyici görevi görür ve kan dolaşımındaki toksit maddeler ile yağların uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Kolesterol kendini arter duvarlarına yapıştıran bir tür yağ olup insanların sağlığını büyük sıkıntıya sokmaktadır. Vücut düzgün çalışmak için belli bir miktar kolesterole ihtiyaç duyar; ancak kötü kolesterolün fazlası kişinin başta kalp hastalığı ve felç olmak üzere kalp damar sistemi rahatsızlıklarına yakalanma ihtimalini arttırır.

#1
Foto - Kolesterol seviyelerinin kontrolü ağırlıklı olarak ne tür besinler tükettiğimize bağlıdır. Sebze, meyve, tahıl ve su yönünden zengin bir beslenme kötü kolesterol kalıntılarının azalmasına yardımcı olur ve daha kuvvetli sağlık sorunlarına yakalanma ihtimalini azaltır.

Kolesterol seviyelerinin kontrolü ağırlıklı olarak ne tür besinler tükettiğimize bağlıdır. Sebze, meyve, tahıl ve su yönünden zengin bir beslenme kötü kolesterol kalıntılarının azalmasına yardımcı olur ve daha kuvvetli sağlık sorunlarına yakalanma ihtimalini azaltır.

#2
Foto - Bu sebeple yüksek kolesterollü ve arterlerde yağ birikmesine sebep olan yiyecekleri beslenmeden çıkarmak gerekmektedir. İyi beslenme alışkanlıkları edinmenin yanı sıra, kolesterol kalıntılarının temizlenmesini ve kan dolaşımında bulunan yağ ve toksit maddelerin atılmasını kolaylaştıran birtakım doğal tedaviler de mevcuttur. Aşağıda sizlerle arterleri temizlemeye yardımcı olan ve dolaşıma iyi gelen harika bir sarımsak ve limon tedavisi paylaşacağız. Günümüzde yüksek kolesterol seviyelerini aşağı çeken ve kontrol altına alan arterleri temizlemek ve kolesterol seviyelerini aşağı çekmek için doğal tedavi sarımsak ve limondan yapılmış bir kür. Bu kürün içinde sağlığınızı etkileyebilecek tüm atık ürünlerin uzaklaştırılmasını teşvik eden önemli besin maddeleri bulunuyor.

Bu sebeple yüksek kolesterollü ve arterlerde yağ birikmesine sebep olan yiyecekleri beslenmeden çıkarmak gerekmektedir. İyi beslenme alışkanlıkları edinmenin yanı sıra, kolesterol kalıntılarının temizlenmesini ve kan dolaşımında bulunan yağ ve toksit maddelerin atılmasını kolaylaştıran birtakım doğal tedaviler de mevcuttur. Aşağıda sizlerle arterleri temizlemeye yardımcı olan ve dolaşıma iyi gelen harika bir sarımsak ve limon tedavisi paylaşacağız. Günümüzde yüksek kolesterol seviyelerini aşağı çeken ve kontrol altına alan arterleri temizlemek ve kolesterol seviyelerini aşağı çekmek için doğal tedavi sarımsak ve limondan yapılmış bir kür. Bu kürün içinde sağlığınızı etkileyebilecek tüm atık ürünlerin uzaklaştırılmasını teşvik eden önemli besin maddeleri bulunuyor.

#3
Foto - Sarımsak kullanabileceğimiz en iyi doğal antibiyotiktir. Bu gıda yiyeceklerimize tat katmanın yanı sıra sağlığımız için faydalı birçok önemli besin maddesi içermesiyle eski zamanlardan beri beslenmemizin bir parçası haline gelmiştir. Hindistan ve dünyanın diğer ülkelerinde yapılan çalışmalarda, sarımsak tüketiminin damar sertliği ve hipertansiyona yakalanma ihtimalini azalttığı tespit edilmiş ve sarımsağın kalp sağlığı için diğer birçok faydası olduğu bulunmuştur:

Sarımsak kullanabileceğimiz en iyi doğal antibiyotiktir. Bu gıda yiyeceklerimize tat katmanın yanı sıra sağlığımız için faydalı birçok önemli besin maddesi içermesiyle eski zamanlardan beri beslenmemizin bir parçası haline gelmiştir. Hindistan ve dünyanın diğer ülkelerinde yapılan çalışmalarda, sarımsak tüketiminin damar sertliği ve hipertansiyona yakalanma ihtimalini azalttığı tespit edilmiş ve sarımsağın kalp sağlığı için diğer birçok faydası olduğu bulunmuştur:

#4
Foto - Doğal bir iltihap sökücüdür. Damar açıcı, pıhtı önleyici ve arındırıcı işlevi görür. Antiseptik ve antibiyotik özellikleri vardır.

Doğal bir iltihap sökücüdür. Damar açıcı, pıhtı önleyici ve arındırıcı işlevi görür. Antiseptik ve antibiyotik özellikleri vardır.

#5
Foto - Doğal bir iltihap sökücüdür. Damar açıcı, pıhtı önleyici ve arındırıcı işlevi görür. Antiseptik ve antibiyotik özellikleri vardır. Arterleri genişleterek kolesterolün atılmasını ve dolaşımı teşvik eder. Kalbi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterol ve arter sağlığı konusunda, limon detoks işlevi görerek k’an dolaşımında bulunan yağ ve toksit maddelerin atılmasını teşvik eder. Sitrik asit damarlarda bulunan yağları oksitleyip ortamdan uzaklaştırarak arter duvarlarına yapışıp tıkanıklık yapmalarını önler.

Doğal bir iltihap sökücüdür. Damar açıcı, pıhtı önleyici ve arındırıcı işlevi görür. Antiseptik ve antibiyotik özellikleri vardır. Arterleri genişleterek kolesterolün atılmasını ve dolaşımı teşvik eder. Kalbi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterol ve arter sağlığı konusunda, limon detoks işlevi görerek k’an dolaşımında bulunan yağ ve toksit maddelerin atılmasını teşvik eder. Sitrik asit damarlarda bulunan yağları oksitleyip ortamdan uzaklaştırarak arter duvarlarına yapışıp tıkanıklık yapmalarını önler.

Terör örgütü propagandasının ardından açığa alınmıştı! Araştırma görevlisine soğuk duş
Gündem

Terör örgütü propagandasının ardından açığa alınmıştı! Araştırma görevlisine soğuk duş

Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptığı için gözaltına alınan araştırma görevlisi tutuklandı.

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu!
Gündem

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu!

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık, Ankara Havalimanı'nda karşıladığı Gazeteci Zafer Şahin'in yolunu kesti. Sakinliğini koruyan Şahin, CHP'..
Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması
Tarih

Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması

07 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması. 8 Kasım 1918..
Gönül Dağı 40. Bölüm Fragmanı yayınlandı!
Gündem

Gönül Dağı 40. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Dün akam 39. bölümüyle ekranlara gelen TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 40. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
İstanbul'da köprü kapatıldı! Bu yollara dikkat
Gündem

İstanbul'da köprü kapatıldı! Bu yollara dikkat

İstanbul maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı.

HÜDA PAR da küfürbaz Lütfü’ye tepki gösterdi ve çağrıda bulundu: Akşener ve Meclis gereğini yapmalı!
Gündem

HÜDA PAR da küfürbaz Lütfü’ye tepki gösterdi ve çağrıda bulundu: Akşener ve Meclis gereğini yapmalı!

İP’li Lütfü Türkkan’ın skandal küfürlerine bir tepki de HÜDA PAR’dan geldi. HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, İP’e ve Meclis’e seslene..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay