Libya anlaşmasını reddeden Mısır'dan olay Türkiye çıkışı: Çizgimiz belli
Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını reddeden Mısır, Ankara'nın Ortadoğu'daki tutumuyla aynı çzigide olunduğunu duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını reddeden Mısır, Ankara'nın Ortadoğu'daki tutumuyla aynı çzigide olunduğunu duyurdu.
Mepanews'te yer alan habere göre Mısır Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan istikrarsızlıktan duyduğu endişeyi dile getirerek diplomatik istişarelerin genişletilmesi çağrısında bulundu.
Kahire, cuma günü İstanbul'da yapılması planlanan toplantıya Avrupa ülkelerinin de katılacağını ve ABD ile İran'ın mutabakat zaptına geri dönmesi gerektiğini bildirdi.
Mısır, Orta Doğu'da artan gerilim, deniz güvenliği ve bölgesel çatışmaların önlenmesi amacıyla diplomatik koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, bölgedeki istikrarsızlığın giderek daha fazla endişe kaynağı haline geldiğini ifade etti. Kahire yönetimi, özellikle Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nın güvenliğini ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarları açısından kritik görüyor.
Uluslararası deniz taşımacılığı açısından stratejik öneme sahip olan bu iki su yolu, küresel ticaret güzergahlarının önemli bağlantı noktaları arasında yer alıyor. Mısır, bölgedeki güvenlik risklerinin artmasının deniz ticareti ve ülkenin ekonomik çıkarları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.
Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bölgesel gelişmeler konusunda benzer bir tutum benimsediğini belirtti. Açıklamada, dört ülkenin hangi başlıklarda ortak hareket ettiği konusunda ayrıntı verilmedi.
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