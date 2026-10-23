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Libya anlaşmasını reddeden Mısır'dan olay Türkiye çıkışı: Çizgimiz belli

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Libya anlaşmasını reddeden Mısır'dan olay Türkiye çıkışı: Çizgimiz belli

Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını reddeden Mısır, Ankara'nın Ortadoğu'daki tutumuyla aynı çzigide olunduğunu duyurdu.

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Foto - Libya anlaşmasını reddeden Mısır'dan olay Türkiye çıkışı: Çizgimiz belli

Mepanews'te yer alan habere göre Mısır Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan istikrarsızlıktan duyduğu endişeyi dile getirerek diplomatik istişarelerin genişletilmesi çağrısında bulundu.

#2
Foto - Libya anlaşmasını reddeden Mısır'dan olay Türkiye çıkışı: Çizgimiz belli

Kahire, cuma günü İstanbul'da yapılması planlanan toplantıya Avrupa ülkelerinin de katılacağını ve ABD ile İran'ın mutabakat zaptına geri dönmesi gerektiğini bildirdi.

#3
Foto - Libya anlaşmasını reddeden Mısır'dan olay Türkiye çıkışı: Çizgimiz belli

Mısır, Orta Doğu'da artan gerilim, deniz güvenliği ve bölgesel çatışmaların önlenmesi amacıyla diplomatik koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

#4
Foto - Libya anlaşmasını reddeden Mısır'dan olay Türkiye çıkışı: Çizgimiz belli

Mısır Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, bölgedeki istikrarsızlığın giderek daha fazla endişe kaynağı haline geldiğini ifade etti. Kahire yönetimi, özellikle Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nın güvenliğini ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarları açısından kritik görüyor.

#5
Foto - Libya anlaşmasını reddeden Mısır'dan olay Türkiye çıkışı: Çizgimiz belli

Uluslararası deniz taşımacılığı açısından stratejik öneme sahip olan bu iki su yolu, küresel ticaret güzergahlarının önemli bağlantı noktaları arasında yer alıyor. Mısır, bölgedeki güvenlik risklerinin artmasının deniz ticareti ve ülkenin ekonomik çıkarları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

#6
Foto - Libya anlaşmasını reddeden Mısır'dan olay Türkiye çıkışı: Çizgimiz belli

Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bölgesel gelişmeler konusunda benzer bir tutum benimsediğini belirtti. Açıklamada, dört ülkenin hangi başlıklarda ortak hareket ettiği konusunda ayrıntı verilmedi.

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Yorumlar

Doğrusu

İsrail Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da kurduğun Sen ittifakından ayrıl Türkiye Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ittifakına katıl senin ne işin var gavurların arasında Akıllı ol akıllı !!!

Şevki

Arapsever vatandaşlar görsün işte mısır Türkiye nin düşmanı ile sarmaş dolaş olmuş araplara sırtını dönersen kurşunu yersin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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