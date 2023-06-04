LGS 2023 SINAVI 1. VE 2. OTURUM saat kaçta ne zaman başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? LGS süresi, başlangıç ve bitiş saati

LGS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saatiyle gündemdeki yerini aldı. Sınava, liseye geçiş yapacak milyonlarca öğrenci katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "LGS sınavı 1. Ve 2. Oturum saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem öğrenci hem de velilerin gündeminde. Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavda toplamda 90 soru yer alacak. İşte LGS sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.