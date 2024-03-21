Leylek yuvaları tek tek temizlendi

Bu konuda yuvada çıkan dikenlerden tutun elektrik hatlarının oluşturduğu risklere, rüzgardan devrilmelere kadar bir çok talep geliyor. Biz de önceki gün doğal ve insan etkenli risk oluşturan tüm yuvaları kontrol ettik. Dağkadı Mahallemizde elektrik hatlarına zarar verme endişesi ile yıkılan bir yuvaya belediye ekiplerimiz anında yeni bir platformla yuvayı oluşturdu. Tüm bunların yanında geleneksel bahar temizliğini de önceki gün gerçekleştirdik” dedi.