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Yaşam
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Leylek yuvaları tek tek temizlendi

2024-03-21 18:09:55
Leylek yuvaları tek tek temizlendi

Bursa'da bulunan Leylek Köyü'nde bahar temizliği yapıldı.

#1
Foto - Leylek yuvaları tek tek temizlendi

Karacabey Belediyesi’ne bağlı ekipler yuvalarda geleneksel bahar temizliğini tamamladı. Meşhur Yaren Leylek’in de yaşadığı yuva canlı yayından da an ve an izlendi. Karacabey Belediyesi ekipleri ayrıca Uluabat, Dağkadı, Yolağzı, Eskikaraağaç ve Yenikaraağaç mahallelerinde de yuvalarda bakım gerçekleştirdi.

#2
Foto - Leylek yuvaları tek tek temizlendi

Özellikle kırsal mahallelerde muhtar ve vatandaşların yuvaları yakından takip ettiğini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bizler Leylek Köyleri Birliği’nde Türkiye’yi temsil ettiğimiz için bu konu özel olarak hassas bizim için. Biz de vatandaşlarımızdan bu yönde gelen tüm istek, öneri ve ihbarlarına değer veriyoruz.

#3
Foto - Leylek yuvaları tek tek temizlendi

Bu konuda yuvada çıkan dikenlerden tutun elektrik hatlarının oluşturduğu risklere, rüzgardan devrilmelere kadar bir çok talep geliyor. Biz de önceki gün doğal ve insan etkenli risk oluşturan tüm yuvaları kontrol ettik. Dağkadı Mahallemizde elektrik hatlarına zarar verme endişesi ile yıkılan bir yuvaya belediye ekiplerimiz anında yeni bir platformla yuvayı oluşturdu. Tüm bunların yanında geleneksel bahar temizliğini de önceki gün gerçekleştirdik” dedi.

#4
Foto - Leylek yuvaları tek tek temizlendi

Ekiplerin çalışmalarına zaman zaman UEDAŞ yetkilileri de destek oldu ve riskli bölgelerde teknik destek sağladı. Öte yandan yuvaya çıkan ekipler çıkan malzemelerin geçmiş yıllara oranla azaldığını belirterek önceden daha yoğun bir atık çıktığını belirtti. Eskikaraağaç Mahallesi sakinlerinden Leyla Aldum da ekipleri görünce sokaklarındaki boş direğe leylek yuva platformu takılmasını istedi. Aldum’un ricasını geri çevirmeyen ekipler direğin üstüne koyulan platformu çalı çırpı ile kullanıma hazır hale getirdi.

#5
Foto - Leylek yuvaları tek tek temizlendi

Aldum sevincini dile getirerek, “Bizler çok şanslıyız. Çok güzel bir köyde yaşıyoruz. Ekiplerin yuvalarda temizlik yaptığını görünce ben de hemen topladığım çalı çırpıları gösterip sokağımızdaki direğin üstüne koymalarını rica ettim. Sağ olsunlar kırmadılar. Belediyemiz bu konuda bizlere oldukça destek oluyor, bizleri önemsiyor. Bu hassasiyeti için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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