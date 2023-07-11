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Yaşam
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Leyleğin imdadına itfaiye yetişti

2023-07-11 17:52:27
Leyleğin imdadına itfaiye yetişti

Cami minaresine takılan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

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Foto - Leyleğin imdadına itfaiye yetişti

Kastamonu’da minarendeki aleme takılan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kastamonu il merkezi Sarıömer köyünde caminin minaresindeki aleme takılan leyleği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni yardımı ile leyleğe ulaştı.

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Foto - Leyleğin imdadına itfaiye yetişti

Ekipler tarafından leylek bulunduğu yerden kurtarıldı.

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