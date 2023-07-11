2023-07-11 17:52:27 Leyleğin imdadına itfaiye yetişti
Cami minaresine takılan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.
Cami minaresine takılan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kastamonu’da minarendeki aleme takılan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kastamonu il merkezi Sarıömer köyünde caminin minaresindeki aleme takılan leyleği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni yardımı ile leyleğe ulaştı.
Ekipler tarafından leylek bulunduğu yerden kurtarıldı.
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