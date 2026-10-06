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Kuyumcukent’teki 64 kilogramlık altın vurgununda şok detaylar! "İflas ettik" deyip milyonluk altınları eritmişler

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Kuyumcukent’teki 64 kilogramlık altın vurgununda şok detaylar! “İflas ettik” deyip milyonluk altınları eritmişler

İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firmayı hedef alan çete, işçilikli takıları toplayıp "iflas ettik" yalanıyla eriterek tam 64 kilogram has altına dönüştürdü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı dev operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına, banka hesaplarına ve lüks araçlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

#1
Foto - Kuyumcukent’teki 64 kilogramlık altın vurgununda şok detaylar! "İflas ettik" deyip milyonluk altınları eritmişler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 ayrı firma yetkilisinin şikayeti üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

#2
Foto - Kuyumcukent’teki 64 kilogramlık altın vurgununda şok detaylar! "İflas ettik" deyip milyonluk altınları eritmişler

Soruşturma kapsamında O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun, üçüncü kişiler adına kurdukları işyerlerini kullanarak işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi değerli takıları topladığı, daha sonra bu ürünleri eriterek saf altına dönüştürdüğü ve toplam 64 kilogram has altın karşılığı mağduriyet oluşturduğu belirlendi.

#3
Foto - Kuyumcukent’teki 64 kilogramlık altın vurgununda şok detaylar! "İflas ettik" deyip milyonluk altınları eritmişler

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelilerin Anadolu'da satacaklarını söyledikleri takıları mağdurlardan teslim aldığı, karşılığında başlangıçta kısmi ödemeler yaptığı ve yeni ürünler alarak borç miktarını artırdığı tespit edildi.

#4
Foto - Kuyumcukent’teki 64 kilogramlık altın vurgununda şok detaylar! "İflas ettik" deyip milyonluk altınları eritmişler

Şüphelilerin daha sonra mal aldıkları kişilere iflas ettiklerini söyleyerek ödemeleri gerçekleştirmediği, topladıkları takıları ise kendi bünyelerindeki atölyelerde eritip saf altın haline getirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

#5
Foto - Kuyumcukent’teki 64 kilogramlık altın vurgununda şok detaylar! "İflas ettik" deyip milyonluk altınları eritmişler

Kararlar, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'deki 45 konut ile 3 işyerinde 6 Ekim 2026'da eş zamanlı olarak uygulanmaya başlandı. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına ilişkin tedbir uygulanırken, 18 araç ve 13 taşınmaz için de Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında el koyma kararı alındı.

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