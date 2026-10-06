Kuyumcukent’teki 64 kilogramlık altın vurgununda şok detaylar! “İflas ettik” deyip milyonluk altınları eritmişler
İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firmayı hedef alan çete, işçilikli takıları toplayıp "iflas ettik" yalanıyla eriterek tam 64 kilogram has altına dönüştürdü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı dev operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına, banka hesaplarına ve lüks araçlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.