Kuyumcukent’teki 64 kilogramlık altın vurgununda şok detaylar! “İflas ettik” deyip milyonluk altınları eritmişler

Kararlar, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'deki 45 konut ile 3 işyerinde 6 Ekim 2026'da eş zamanlı olarak uygulanmaya başlandı. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına ilişkin tedbir uygulanırken, 18 araç ve 13 taşınmaz için de Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında el koyma kararı alındı.