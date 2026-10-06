Yeşil enerjide rekor üstüne rekor! Türkiye rüzgar ve güneşle tarih yazıyor
Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki yerli ve milli yatırımları tarihi rekorlarla meyvesini vermeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ağustos ayında güneş ve rüzgardan toplam 9,9 milyar kilovatsaat elektrik üretilerek tüm zamanların zirvesine ulaşıldığını açıkladı. Enerjide dışa bağımlılığı bitirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Amacımız sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir altyapı inşa etmek. 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz" mesajıyla bağımsızlık vizyonunu bir kez daha ilan etti.