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Yeşil enerjide rekor üstüne rekor! Türkiye rüzgar ve güneşle tarih yazıyor

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Yeşil enerjide rekor üstüne rekor! Türkiye rüzgar ve güneşle tarih yazıyor

Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki yerli ve milli yatırımları tarihi rekorlarla meyvesini vermeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ağustos ayında güneş ve rüzgardan toplam 9,9 milyar kilovatsaat elektrik üretilerek tüm zamanların zirvesine ulaşıldığını açıkladı. Enerjide dışa bağımlılığı bitirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Amacımız sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir altyapı inşa etmek. 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz" mesajıyla bağımsızlık vizyonunu bir kez daha ilan etti.

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Foto - Yeşil enerjide rekor üstüne rekor! Türkiye rüzgar ve güneşle tarih yazıyor

Güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretiminde ağustosta 9,9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkılarak tarihi rekor kırıldı.

#2
Foto - Yeşil enerjide rekor üstüne rekor! Türkiye rüzgar ve güneşle tarih yazıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustosta güneş kaynaklı elektrik üretimi 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise 4,74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Ağustosta güneşten elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payı yüzde 14,1, rüzgarın payı ise 12,9 oldu. Böylece, güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri, ağustos ayında 9,9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

#3
Foto - Yeşil enerjide rekor üstüne rekor! Türkiye rüzgar ve güneşle tarih yazıyor

HİDROLİK ELEKTRİK ÜRETİMİNDE EN BÜYÜK PAYI ALDI: Ağustosta aylık üretim 36,71 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde hidrolik, üretimde en büyük payı almayı sürdürdü. Bu dönemde gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 24,7'sine denk gelen 9,08 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan elde edildi.

#4
Foto - Yeşil enerjide rekor üstüne rekor! Türkiye rüzgar ve güneşle tarih yazıyor

Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, yüzde 56,4’lük oranla 20,7 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 69,7’lik oranla 25,58 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Ağustosta bu yılın şu ana kadarki en yüksek günlük üretim değerine ulaşıldı. Günlük maksimum elektrik üretim değeri, 13 Ağustos'ta 1 milyon 241 bin 291 megavatsaate çıktı.

#5
Foto - Yeşil enerjide rekor üstüne rekor! Türkiye rüzgar ve güneşle tarih yazıyor

YERLİ KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ ARTTI: Elektrik üretim verilerinde 1 Ocak-31 Ağustos dönemi incelendiğinde, hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 75,2 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi 30,4 milyar kilovatsaat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 29,8 milyar kilovatsaat ile 2000'den beri benzer dönemdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu.

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Foto - Yeşil enerjide rekor üstüne rekor! Türkiye rüzgar ve güneşle tarih yazıyor

Ayrıca, yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 73,2'lik oran ve 181,8 milyar kilovatsaat üretim değeri, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 60,3'lük oran ve 149,8 milyar kilovatsaat üretim değeri 2000'den beri benzer dönemlerde miktar ve oran bazında en yüksek değerler oldu.

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Foto - Yeşil enerjide rekor üstüne rekor! Türkiye rüzgar ve güneşle tarih yazıyor

“AMACIMIZ GÜÇLÜ BİR ALTYAPI İNŞA ETMEK” Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide güçlü bir altyapının inşa edilmesinin amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

#8
Foto - Yeşil enerjide rekor üstüne rekor! Türkiye rüzgar ve güneşle tarih yazıyor

"Yenilenebilir enerji altyapımıza yaptığımız uzun vadeli yatırımlar üretim rakamlarımıza rekorlarla yansımaya devam ediyor. Amacımız yalnızca bugünün enerji talebini karşılamak değil, sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir altyapı inşa etmek. Güneş ve rüzgarda sahip olduğumuz bu yüksek potansiyeli en ileri teknolojilerle şebekemize entegre ederek 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz."

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