Ocak 2027 zam maratonunda son viraj: Emekli maaşlarında 3 farklı Senaryo netleşti!

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA MECLİS AYARI GEREKECEK: Mevcut durumda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı kök aylıktan bağımsız kanunla belirlendiği için enflasyon zamları bu tutara otomatik yansımıyor. Taban aylığın yükseltilmesi için Ocak ayında TBMM'den yasal bir düzenleme geçmesi şart görülüyor. Meclis'in taban aylığı 6 aylık enflasyon oranında artırması durumunda yeni en düşük aylık; ilk senaryoda 25 bin 600 liraya, ikinci senaryoda 25 bin 680 liraya, son senaryoda ise yaklaşık 25 bin 922 liraya yükselecek.