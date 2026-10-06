Ocak 2027 zam maratonunda son viraj: Emekli maaşlarında 3 farklı Senaryo netleşti!
Ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon hedefleri ve TÜİK’in açıkladığı 3 aylık veri akışı, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zam tablosunu netleştirdi. Şimdiden yüzde 5,57'lik artışı garantileyen emekliler için Merkez Bankası ve OVP tahminlerine göre 3 farklı zam senaryosu öne çıkarken, en düşük emekli maaşının 26 bin lira sınırına tırmanabilmesi için TBMM'den çıkacak yasal düzenleme bekleniyor. Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme çarkının işlemesiyle birlikte en düşük aylık 34 bin lira seviyesine dayanıyor.