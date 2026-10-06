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Ocak 2027 zam maratonunda son viraj: Emekli maaşlarında 3 farklı Senaryo netleşti! Sebebi ortaya çıktı! Başakşehir’deki ortaokul saldırısında korkunç detaylar Yeşil enerjide rekor üstüne rekor! Türkiye rüzgar ve güneşle tarih yazıyor İşte fon krizinin en büyük vurgunu! Fatma Betül Sayan’ı 10’a katlayan isim resmen sır oldu Savaş gemileri burnumuzun dibine getiriliyor: Emekli amiral 'Türkiye için çok ciddi bir mesele' diyerek uyardı Rus tüccarlar Erzurum’dan tam 10 bin kedi istemiş! Şaşırtan sebebi 103 yıllık gazeteden çıktı Diyarbakır, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22. durağı olacak... Resmi Gazete'de yayımlandı! TİGEM reforme küçükbaş hayvan satacak Bütün gözler oradaydı! TFF’de şok istifa kararı
Ekonomi
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Ocak 2027 zam maratonunda son viraj: Emekli maaşlarında 3 farklı Senaryo netleşti!

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Ocak 2027 zam maratonunda son viraj: Emekli maaşlarında 3 farklı Senaryo netleşti!

Ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon hedefleri ve TÜİK’in açıkladığı 3 aylık veri akışı, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zam tablosunu netleştirdi. Şimdiden yüzde 5,57'lik artışı garantileyen emekliler için Merkez Bankası ve OVP tahminlerine göre 3 farklı zam senaryosu öne çıkarken, en düşük emekli maaşının 26 bin lira sınırına tırmanabilmesi için TBMM'den çıkacak yasal düzenleme bekleniyor. Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme çarkının işlemesiyle birlikte en düşük aylık 34 bin lira seviyesine dayanıyor.

#1
Foto - Ocak 2027 zam maratonunda son viraj: Emekli maaşlarında 3 farklı Senaryo netleşti!

TÜİK'in Eylül ayı verilerini açıklamasıyla 3 aylık tablo tamamlandı. Merkez Bankası ve OVP tahminleri ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için en az 3 ayrı rakam masada duruyor. Taban aylıkta yasal düzenleme beklentisi sürerken, memur emeklilerinde ise toplu sözleşme detayları rakamları tamamen değiştirdi. İşte kuruşu kuruşuna Ocak 2027 hesapları...

#2
Foto - Ocak 2027 zam maratonunda son viraj: Emekli maaşlarında 3 farklı Senaryo netleşti!

3 AYLIK ENFLASYON VERİSİ TABLOYA YANSIDI: Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin merakla beklediği Ocak 2027 zammında ilk büyük tablo netleşmeye başladı. TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıklamasıyla birlikte yılın ikinci yarısına ait 3 aylık veri birikimi tamamlandı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşen fiyat artışlarıyla birlikte emeklilerin şimdiden cebe koyduğu birikimli zam oranı yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Ancak nihai zam oranı Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla kesinleşecek.

#3
Foto - Ocak 2027 zam maratonunda son viraj: Emekli maaşlarında 3 farklı Senaryo netleşti!

MASADAKİ ÜÇ FARKLI SENEKİ ZAM HESABI: Yıl sonuna ilişkin ekonomi yönetiminden gelen resmi tahminler emekli maaşları için üç farklı senaryoyu öne çıkarıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu hedefine ulaşılması halinde SSK ve BAĞ-KUR zammı yüzde 8,70 olacak. Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 28,4'lük tahmin gerçekleşirse bu oran yüzde 9,04'e tırmanacak. Piyasa Katılımcıları Anketindeki yüzde 29,61'lik beklentinin gerçekleşmesi durumunda ise emeklilerin alacağı enflasyon artışı yüzde 10,06'yı bulacak.

#4
Foto - Ocak 2027 zam maratonunda son viraj: Emekli maaşlarında 3 farklı Senaryo netleşti!

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA MECLİS AYARI GEREKECEK: Mevcut durumda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı kök aylıktan bağımsız kanunla belirlendiği için enflasyon zamları bu tutara otomatik yansımıyor. Taban aylığın yükseltilmesi için Ocak ayında TBMM'den yasal bir düzenleme geçmesi şart görülüyor. Meclis'in taban aylığı 6 aylık enflasyon oranında artırması durumunda yeni en düşük aylık; ilk senaryoda 25 bin 600 liraya, ikinci senaryoda 25 bin 680 liraya, son senaryoda ise yaklaşık 25 bin 922 liraya yükselecek.

#5
Foto - Ocak 2027 zam maratonunda son viraj: Emekli maaşlarında 3 farklı Senaryo netleşti!

MEMUR EMEKLİSİNDE TOPLU SÖZLEŞME METODU İŞLEYECEK: Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise SSK ve BAĞ-KUR'dan tamamen farklı bir formülle yürütülüyor. 2026'nın ikinci yarısındaki yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkına, 2027'nin ilk yarısına ait yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı eklenecek. Bu formüle göre memur emeklisinin Ocak 2027 zam oranları üç farklı senaryoda sırasıyla yüzde 6,66, yüzde 7,00 ve yüzde 8,01 şeklinde gerçekleşecek.

#6
Foto - Ocak 2027 zam maratonunda son viraj: Emekli maaşlarında 3 farklı Senaryo netleşti!

MAAŞLARDA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK BANTLAR: Yapılan bu hassas hesaplamaların ardından memur emeklilerinin taban aylıklarında da belirgin bir artış yaşanacak.

#7
Foto - Ocak 2027 zam maratonunda son viraj: Emekli maaşlarında 3 farklı Senaryo netleşti!

Halen 31 bin 527 lira seviyesinde bulunan en düşük memur emeklisi maaşı, gerçekleşecek senaryoya göre Ocak ayında 33 bin 628 lira ile 34 bin 051 lira aralığına kadar tırmanacak. Tüm emeklilerin gözü kulağı şimdi yılın kalan son 3 ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.

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Yorumlar

Vatandaş

Ortalama en düşük kiralar olmuş 25 ile 40 bin tl en düşük emekli maaşı yasal düzenlemeyle 26 bin olacak öyle mi yazık gerçekten ülkemizin bu haline üzülmemek elde değil. En düşük emekli maaşı en az 36 bin tl olması gerekiyor.

İbrahim

Memur ve kamu işcisine verilen maaş emekli ve asgari ücretli ye de buna yakın maaş verilmesi lazım Yoksa bu memlekete huzur geez.Musibetler eksik olmaz.Akp nin de oyu artmaz.
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