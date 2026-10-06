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Bütün gözler oradaydı! TFF’de şok istifa kararı

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Bütün gözler oradaydı! TFF’de şok istifa kararı

TFF Yönetim Kurulu asil üyesi Mustafa Temel Bozbağ'ın istifa kararı aldığı öne sürüldü.

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Foto - Bütün gözler oradaydı! TFF’de şok istifa kararı

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) bugün yapılacak toplantı öncesi TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ’dan istifa kararı geldi. TFF, bugün Riva’daki binasında saat 15:00’da önemli bir toplantı yapacak.

#2
Foto - Bütün gözler oradaydı! TFF’de şok istifa kararı

Toplantıda eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve diğer MHK üyelerine yapılan operasyon, tutuklamalar ve akabinde gelen istifa sonrası yeni MHK’nin nasıl şekilleneceği konusu masaya yatırılacak. Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in tutuklanması ve 448 kulüp yöneticisinin bahis nedeniyle PFDK’ye sevk edilmesi de toplantının başlıca konuları arasında olacak.

#3
Foto - Bütün gözler oradaydı! TFF’de şok istifa kararı

Toplantı öncesi dikkat çeken bir istifa kararı geldi. Umut Eken’in haberine göre Mustafa Temel Bozbağ, görevinden istifa edecek. Bozbağ dışında diğer asil üyeler Tahir Ediz Kıray, Zafer Bahadır Saraç ve Bilal Arslan’ın da istifa etmesi bekleniyor.

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Foto - Bütün gözler oradaydı! TFF’de şok istifa kararı

Mustafa Temel Bozbağ, 1970 yılında Giresun'da doğdu. 2012-2018 yılları arasında Giresunspor Başkanlığı yapan Bozbağ, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde de bulundu. Bozbağ, TFF'de Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

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