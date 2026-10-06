Bütün gözler oradaydı! TFF’de şok istifa kararı

Toplantıda eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve diğer MHK üyelerine yapılan operasyon, tutuklamalar ve akabinde gelen istifa sonrası yeni MHK’nin nasıl şekilleneceği konusu masaya yatırılacak. Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in tutuklanması ve 448 kulüp yöneticisinin bahis nedeniyle PFDK’ye sevk edilmesi de toplantının başlıca konuları arasında olacak.