Diyarbakır, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22. durağı olacak...

Bakan Ersoy, “Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır’da beşinci kez düzenleniyor olması bizim için büyük önem taşıyor. Şehrin tarihi mekanlarını, müzelerini, kültür merkezlerini, meydanlarını ve farklı noktalarını kültür ve sanatla buluşturacağız. Kültür Yolu Festivalleriyle hedefimiz yalnızca etkinlik düzenlemek değil; şehirlerimizin kültürel değerlerini görünür kılmak, yaşayan gelenekleri desteklemek ve bunları yeni kuşaklarla buluşturmak. Diyarbakır’da da şehrin özgün kimliğini çağdaş kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirirken, yerel değerlerin ve üreticilerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle gastronomi programımızla Diyarbakır’ın zengin mutfak kültürünü, yerel lezzetlerini ve güçlü sofra geleneğini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Festivalin Diyarbakır’ın kültür hayatına dinamizm kazandırmasını, kültür turizmini güçlendirmesini ve şehrin değerlerinin daha geniş kitlelerce tanınmasına katkı sunmasını diliyorum.” dedi.