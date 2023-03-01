Kütahya'da misafir edilen depremzede sayısı 7 bini geçti

Çalışmalarımız hala aktif şekilde arkadaşlarımız göreve devam ediyorlar. Kütahya’da teşkilatımız diğer illerden depremzede olarak şehrimize gelen 7 bin civarındaki insanımızın yüzde 80 oranında kendilerine ulaşıp, evlerinde onları ziyaret ederek, ihtiyaçlarını sorup, varsa yapabileceğimiz her şeyi yapma noktasında gayret gösterdiler. Tabi bütün bu son 20 gün içerisinde yapılan ziyaretlerde herhangi bir şekilde basına veya sosyal medyaya bir şey verilmedi. Biz AK Parti olarak meseleyi siyaset olarak değil, insanlık olarak görüyoruz. Bu yüzden yaptığımız işler toplum nazarında çok fazla görünmüyor olabilir. Ama şunu bilsinler ki Kütahya AK Parti teşkilatı İl yönetimi olarak, merkez ilçesi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları olarak tüm unsurlarıyla depremin olduğu ilk andan itibaren üzerine düşeni, hatta fazlasını yapmak üzere çaba sarf ediyor" şeklinde konuştu.