Kütahya'da misafir edilen depremzede sayısı 7 bini geçti

Kütahyalıların da katkısı ile depremzedelere olabildiğince en üst düzeyde hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Önsay, "Depremin ardından ülke geneline yayılan depremzedelerin Kütahya’mızda bugün itibarıyla 7 bin 20 depremzede yerleşmiş bulunuyor. KYK Devlet Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda 285 depremzedeyi misafir ediyoruz. Hem buradaki çocuklarla, hem burada kalan insanlarla görüşme fırsatımız oldu. Bu noktada şunu söylemek lazım, hakikaten devletimiz, tüm imkanlarıyla, vatandaşlarımızın katkılarıyla depremzedelere olabildiğince en üst düzeyde hizmet verilmeye çalışılıyor. Burada gönüllü olarak görev yapan tüm arkadaşlarımıza, devlet memurlarımıza herkese teşekkür borcumuz var. Bunlar burada hepimiz adına, Kütahya’mız adına hizmet veriyorlar. Bu oldukça uzun bir süreç olacak. Bu noktada hepimizin üzerine düşen şeyler olacak. Hep beraber inşallah ülkemiz ve milletimiz adına bu felaketin ardından yaraları saracağız. Teşkilat olarak zaten malum olduğu üzere Hatay’da Koordinasyon Merkezinde depremin ilk gününden itibaren çaba gösteriyoruz.