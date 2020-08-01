Kusma, kanlı ishal, bayılma... Bu besinlere dikkat!

Söz konusu yiyecekler olduğunda taviz vermek, uzaklaşmak ve yasaklı listesine koymak her zaman zor olur. Ancak bazı durumlarda vücudunuz çok sevdiğiniz besinlere karşı bir savunma mekanizması geliştirebilir. Bu bazen her gün tükettiğiniz süt veya ekmek bile olabilir. "Besin alerjisi" olarak adlandırılan bu durumu Avrasya Hastanesi Dahiliye Birimi anlattı. Günlük olarak tüketilen besinlere karşı, vücudun bağışıklık sistemi aracılığıyla tepki göstermesine besin alerjisi denir. Şikayetlerinin benzer olması sebebiyle besin intoleransı ile karıştırılır ancak yol açtığı sorunlar ele alındığında birbirinden farklıdır. Çocuklarda % 2- 4, erişkinlerde % 1-2 sıklıkla görülebilir.