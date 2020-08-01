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Sağlık
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Kusma, kanlı ishal, bayılma... Bu besinlere dikkat!

2020-08-01 08:35:05
Kusma, kanlı ishal, bayılma... Bu besinlere dikkat!

Söz konusu yiyecekler olduğunda taviz vermek, uzaklaşmak ve yasaklı listesine koymak her zaman zor olur. Ancak bazı durumlarda vücudunuz çok sevdiğiniz besinlere karşı bir savunma mekanizması geliştirebilir. Bu bazen her gün tükettiğiniz süt veya ekmek bile olabilir. "Besin alerjisi" olarak adlandırılan bu durumu Avrasya Hastanesi Dahiliye Birimi anlattı. Günlük olarak tüketilen besinlere karşı, vücudun bağışıklık sistemi aracılığıyla tepki göstermesine besin alerjisi denir. Şikayetlerinin benzer olması sebebiyle besin intoleransı ile karıştırılır ancak yol açtığı sorunlar ele alındığında birbirinden farklıdır. Çocuklarda % 2- 4, erişkinlerde % 1-2 sıklıkla görülebilir.

#1
Foto - Besin alerjileri vücudun birçok noktasında şikayetlere yol açabilir. En sık karşılaşılan belirtiler ise şunlardır; Deride kaşıntı, Kızarıklık, Yanma, Şişlik, Kurdeşen, Burunda tıkanıklık, Kaşıntı ve akıntı, Damakta kaşıntı, Gözlerde sulanma ve kaşıntı, Nefes almada zorlanma, hırıltı, Göğüs kafesinde ağrı, Çocuklarda yemek yemeyi reddetme, Mide bulantısı ve kusma, Kanlı ishal, Kramplar, Karın ağrısı, Tansiyon düşüklüğü, Çarpıntı, Baş dönmesi ve bayılmadır.

Besin alerjileri vücudun birçok noktasında şikayetlere yol açabilir. En sık karşılaşılan belirtiler ise şunlardır; Deride kaşıntı, Kızarıklık, Yanma, Şişlik, Kurdeşen, Burunda tıkanıklık, Kaşıntı ve akıntı, Damakta kaşıntı, Gözlerde sulanma ve kaşıntı, Nefes almada zorlanma, hırıltı, Göğüs kafesinde ağrı, Çocuklarda yemek yemeyi reddetme, Mide bulantısı ve kusma, Kanlı ishal, Kramplar, Karın ağrısı, Tansiyon düşüklüğü, Çarpıntı, Baş dönmesi ve bayılmadır.

#2
Foto - Besin alerjileri yaş fark etmeksizin herkeste görülebilir. Bebeklik, çocukluk veya yetişkinlik döneminde başlayabilir aynı şekilde kendiliğinden de geçebilir. Bütün besinler alerji yapabilir. Bebekler ve çocuklar söz konusu olduğunda en çok alerjiye yol açan besin inek sütüdür. Bunun yanı sıra alerjiye neden olan besinler şöyle sıralanabilir;

Besin alerjileri yaş fark etmeksizin herkeste görülebilir. Bebeklik, çocukluk veya yetişkinlik döneminde başlayabilir aynı şekilde kendiliğinden de geçebilir. Bütün besinler alerji yapabilir. Bebekler ve çocuklar söz konusu olduğunda en çok alerjiye yol açan besin inek sütüdür. Bunun yanı sıra alerjiye neden olan besinler şöyle sıralanabilir;

#3
Foto - 1- Yumurta

1- Yumurta

#4
Foto - 2- Glüten

2- Glüten

#5
Foto - 3- Mayalı gıdalar

3- Mayalı gıdalar

#6
Foto - 4- Kabuklu deniz mahsulleri

4- Kabuklu deniz mahsulleri

#7
Foto - 5- Yer fıstığı

5- Yer fıstığı

#8
Foto - 6-Kuruyemişler

6-Kuruyemişler

#9
Foto - 7- Soya

7- Soya

#10
Foto - 8- Buğday

8- Buğday

#11
Foto - 9- Susam

9- Susam

#12
Foto - 10- Çilek

10- Çilek

#13
Foto - 11- Ceviz

11- Ceviz

#14
Foto - 12- Çikolata

12- Çikolata

#15
Foto - Besin alerjisinin önlenmesi için kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Bu noktada besin alerjisi olan kişilerin yapması gereken bu besin ve ürünlerden uzak durmasıdır. Az tüketmek besin alerjisinin reaksiyonlarını azaltmayacağından mutlak olarak tüketilmemelidir. Eğer kişide şikayetler hafif seyrediyorsa bunları önlemek için antihistaminik ilaçlar ve kortikosteroidler kullanılabilir. Ancak şikayetler ileri safhada gelişiyorsa doktor tarafından hastalara adrenalin oto-enjektör verilebilir ve konu hakkında bilgilendirilir.

Besin alerjisinin önlenmesi için kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Bu noktada besin alerjisi olan kişilerin yapması gereken bu besin ve ürünlerden uzak durmasıdır. Az tüketmek besin alerjisinin reaksiyonlarını azaltmayacağından mutlak olarak tüketilmemelidir. Eğer kişide şikayetler hafif seyrediyorsa bunları önlemek için antihistaminik ilaçlar ve kortikosteroidler kullanılabilir. Ancak şikayetler ileri safhada gelişiyorsa doktor tarafından hastalara adrenalin oto-enjektör verilebilir ve konu hakkında bilgilendirilir.

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