AK Parti'li Yayman'dan Özel ve avanesine tepki: CHP tam bir varoluş krizi yaşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, partisinin Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Yayman burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak her zaman milletin emrinde ve hizmetinde olduklarını söyledi. Kütahya’nın birlik ve beraberlik içinde gördüğünü ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti. Kütahya’nın AK Parti döneminde çok büyük yatırımlar aldığını ve yeni dönemde çok daha fazla öne çıkacağını söyleyen Yayman, Kütahya’da kültür ve sanat festivalleri yapacaklarını ifade etti.