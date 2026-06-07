AK Parti'li Yayman'dan Özel ve avanesine tepki: CHP tam bir varoluş krizi yaşıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, katıldığı Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda CHP içinde yaşanan liderlik, rüşvet ve vesayet savaşlarına sert tepki gösterdi. Mahkeme koridorlarına taşan yolsuzluk dosyalarındaki şikayetçilerin, gizli tanıkların ve itirafçıların yine CHP'li isimler olduğunu hatırlatan Yayman, "Kendi genel başkanlarına 'hain' diyecek kadar saç saça baş başa bir kriz içindeler. Bu rezaletin hiçbir yerinde AK Parti yoktur" dedi.