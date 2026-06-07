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Savunma Bakanı İsveç’e gitti, gizemli jet ilk kez görüldü! Canavar resmen hangardan çıktı Bu uyarıya kulak mı verseniz: Bu yaz balkonlara alüminyum folyo bağlayın! AK Parti'li Yayman'dan Özel ve avanesine tepki: CHP tam bir varoluş krizi yaşıyor Kokuyu takip ettiler: Eve giren polisler şok geçirdi! Bu çiçeği gördüğünüz yerde uzaklaşın! Koparmanın cezasını duyan şoke oldu F-16'larda yerli ve milli devrim... Kritik yazılım göreve hazır Çamaşır makinesindeki küflenmeye son! Yeni yıkanmış ve ıslak çamaşırlar...
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AK Parti'li Yayman'dan Özel ve avanesine tepki: CHP tam bir varoluş krizi yaşıyor
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AK Parti'li Yayman'dan Özel ve avanesine tepki: CHP tam bir varoluş krizi yaşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, katıldığı Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda CHP içinde yaşanan liderlik, rüşvet ve vesayet savaşlarına sert tepki gösterdi. Mahkeme koridorlarına taşan yolsuzluk dosyalarındaki şikayetçilerin, gizli tanıkların ve itirafçıların yine CHP'li isimler olduğunu hatırlatan Yayman, "Kendi genel başkanlarına 'hain' diyecek kadar saç saça baş başa bir kriz içindeler. Bu rezaletin hiçbir yerinde AK Parti yoktur" dedi.

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Foto - AK Parti'li Yayman'dan Özel ve avanesine tepki: CHP tam bir varoluş krizi yaşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP'nin bir varoluş krizi yaşadığını söyledi. Yayman, CHP'li isimlerle ilgili adli süreçlerde şikayetçilerin de CHP'li olduğunu hatırlattı.

#2
Foto - AK Parti'li Yayman'dan Özel ve avanesine tepki: CHP tam bir varoluş krizi yaşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, partisinin Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Yayman burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak her zaman milletin emrinde ve hizmetinde olduklarını söyledi. Kütahya’nın birlik ve beraberlik içinde gördüğünü ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti. Kütahya’nın AK Parti döneminde çok büyük yatırımlar aldığını ve yeni dönemde çok daha fazla öne çıkacağını söyleyen Yayman, Kütahya’da kültür ve sanat festivalleri yapacaklarını ifade etti.

#3
Foto - AK Parti'li Yayman'dan Özel ve avanesine tepki: CHP tam bir varoluş krizi yaşıyor

"CHP VAROLUŞ KRİZİ YAŞIYOR" Yayman, CHP ile ilgili tartışmalar hakkında da "CHP varoluş krizi yaşıyor" ifadesini kullandı.

#4
Foto - AK Parti'li Yayman'dan Özel ve avanesine tepki: CHP tam bir varoluş krizi yaşıyor

CHP'li isimlerle ilgili adli süreçlerde şikayetçilerin de CHP'li olduğunu hatırlatan Yayman, şunları söyledi: "Rüşvet veren CHP'li, rüşvet alan CHP'li, itirafçı olan CHP'li, gizli tanık olan CHP'li. Yani olay CHP'nin içinde geçiyor. Daha önce altılı masanın adayı olarak Türkiye'ye anlatmaya çalıştıkları genel başkanlarına 'hain' diyecek kadar kendi içinde bir saç saça baş başa görüntü var. "dedi.

#5
Foto - AK Parti'li Yayman'dan Özel ve avanesine tepki: CHP tam bir varoluş krizi yaşıyor

Yayman, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, mahkeme koridorlarından sokağa taşan bu tartışmaların hiçbir yerinde AK Parti yoktur ve olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

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