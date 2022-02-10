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Kuruluş Osman'da kötü gelişme! Sevilen isim diziden ayrılıyor mu?

2022-02-10 07:33:20
Kuruluş Osman'da kötü gelişme! Sevilen isim diziden ayrılıyor mu?

İnegöl Kalesi'nde tekfur olan Aya Nikola karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeviren Erkan Avcı, son günlerde izleyenlerin araştırdığı isimler arasına yerleşti. Kuruluş Osman 82.bölüm fragmanında hedef tahtasına yerleştirilen Aya Nikola'nın can verip vermeyeceği ekran başındakiler tarafından yakın mercek altına alındı. Peki, ilk sezondan beri sergilediği başarılı performansıyla dillerden düşmeyen Erkan Avcı Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı?

#1
Foto - Sinema filmi yapımlarının ve dizi projelerinin beğenilen ismi Erkan Avcı, yirmi sekizinci bölümden bu yana Kuruluş Osman'da aktif olarak oyunculuğuna devam ediyor. Kötü bir karakteri oynamasına rağmen gösterdiği oyunculuk yeteneğiyle seyircisinin sempatisini kazanan Erkan Avcı, Kuruluş Osman takipçileri tarafından son günlerde araştırma konusu haline getirildi.

Sinema filmi yapımlarının ve dizi projelerinin beğenilen ismi Erkan Avcı, yirmi sekizinci bölümden bu yana Kuruluş Osman'da aktif olarak oyunculuğuna devam ediyor. Kötü bir karakteri oynamasına rağmen gösterdiği oyunculuk yeteneğiyle seyircisinin sempatisini kazanan Erkan Avcı, Kuruluş Osman takipçileri tarafından son günlerde araştırma konusu haline getirildi.

#2
Foto - Kuruluş Osman 81.bölüm 2.fragmanında, her defasında kötülük yapmaktan geri durmayan Nikola'nın bu sefer Osman Bey’in ağına düşmesi heyecan seviyesini doruk noktasına çıkardı. Ettiklerinin bedelini en ağır şekilde ödetmeye ant içten Osman Bey’in kılıcını sallayarak Nikola'nın üzerine yürümesi akıllara ''Erkan Avcı diziye veda mı ediyor, ayrılıyor mu?'' sorusunu getirdi.

Kuruluş Osman 81.bölüm 2.fragmanında, her defasında kötülük yapmaktan geri durmayan Nikola'nın bu sefer Osman Bey’in ağına düşmesi heyecan seviyesini doruk noktasına çıkardı. Ettiklerinin bedelini en ağır şekilde ödetmeye ant içten Osman Bey’in kılıcını sallayarak Nikola'nın üzerine yürümesi akıllara ''Erkan Avcı diziye veda mı ediyor, ayrılıyor mu?'' sorusunu getirdi.

#3
Foto - Show TV ekranlarında yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran Çukur dizisi sayesinde iddialı çıkış yakalayan Erkan Avcı'nın şimdilerde rol aldığı Kuruluş Osman ekibinden çıkıp çıkmayacağı büyük bir merak uyandırdı.

Show TV ekranlarında yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran Çukur dizisi sayesinde iddialı çıkış yakalayan Erkan Avcı'nın şimdilerde rol aldığı Kuruluş Osman ekibinden çıkıp çıkmayacağı büyük bir merak uyandırdı.

#4
Foto - Kuruluş Osman'dan önce TRT1 kanalında Sultan Abdülhamid'in yaşantısını konu olarak işleyen Payitaht Abdülhamid yapımıyla kameralar karşısına geçen ve tercihini bir kez daha tarihi projeden yana kullanan Erkan Avcı'nın Kuruluş Osman'daki akıbeti şu an için henüz bilinmiyor. Fakat netlik kazanır kazanmaz içeriğimizde sizlerle paylaşılacaktır…

Kuruluş Osman'dan önce TRT1 kanalında Sultan Abdülhamid'in yaşantısını konu olarak işleyen Payitaht Abdülhamid yapımıyla kameralar karşısına geçen ve tercihini bir kez daha tarihi projeden yana kullanan Erkan Avcı'nın Kuruluş Osman'daki akıbeti şu an için henüz bilinmiyor. Fakat netlik kazanır kazanmaz içeriğimizde sizlerle paylaşılacaktır…

#5
Foto - 20 Kasım 2019 tarihinden bu yana Bozdağ Film imzasıyla ekran macerasını devam ettiren ve Metin Günay'ın yönetmenliği eşliğinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı dizi severlerle paylaşıldı.

20 Kasım 2019 tarihinden bu yana Bozdağ Film imzasıyla ekran macerasını devam ettiren ve Metin Günay'ın yönetmenliği eşliğinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı dizi severlerle paylaşıldı.

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