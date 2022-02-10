2022-02-10 07:33:20 Kuruluş Osman'da kötü gelişme! Sevilen isim diziden ayrılıyor mu?
İnegöl Kalesi'nde tekfur olan Aya Nikola karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeviren Erkan Avcı, son günlerde izleyenlerin araştırdığı isimler arasına yerleşti. Kuruluş Osman 82.bölüm fragmanında hedef tahtasına yerleştirilen Aya Nikola'nın can verip vermeyeceği ekran başındakiler tarafından yakın mercek altına alındı. Peki, ilk sezondan beri sergilediği başarılı performansıyla dillerden düşmeyen Erkan Avcı Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı?