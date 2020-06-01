2020-06-01 01:41:40 Kuruluş Osman'a yeni oyuncu geliyor
ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'nın kadrosuna yeni bir oyuncu geliyor.
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'nın kadrosuna yeni bir oyuncu geliyor.
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan ve TRT 1'deki Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman daha ilk bölümü ile ATV'nin fenomen dizileri arasına girdi.
Çarşamba akşamlarının açık ara birincisi olan diziye yeni bir oyuncunun katılacağı öğrenildi.
Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesi ile dizi setleri bir bir kapanmış ve dizilerin yeni bölümleri çekilememişti.
Büyük bir izleyici kitlesine sahip Kuruluş Osman ise yeni bölümleri aksatmadan yayınlanan dizilerden biri oldu.
Neredeyse hiçbir dizinin yeni bölümü yayınlanmazken Kuruluş Osman'ın yeni bölümlerinin ekrana gelmesi hem kanalın hem de seyircinin yüzünü güldürdü.
Korona günlerinde seyircisi ile her hafta buluşan dizi hem yeni seyirciler kazandı hem de reyting listelerinde haftalarca zirveyi kimseye kaptırmadı.
3 Haziran Çarşamba günü 24. bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin kadrosuna yeni bir isim katılıyor.
Yeşim Ceren Bozoğlu dizinin yeni bölümlerinde seyircinin karşısına çıkacak.
Haziran ortasında sezon finali yapacağı iddia edilen diziye Ceren Bozoğlu birkaç bölüm sonra girecek.
Bozoğlu'nun gelecek sezon da kadroda olacağı ifade edildi.
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