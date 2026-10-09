Kurtulmuş: Bu toprakların asli sahibi Türkler, Araplar ve Kürtler’dir! İsrail Arz-ı Mevud’a asla ulaşamayacak!

"Güç kimdeyse, silah gücü kimdeyse, siyasi güç kimdeyse onun karşısındakileri rahatlıkla ezdiği, ezmeye çalıştığı bir dünyaya geldik" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sözlerine şu şekilde devam etti: "Öncelikle ne oldu da neden şimdi, neden bu süreçte bu iş için adımlar atıldı ve çok şükür başarılı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda tamamıyla geride kalacak olan Cumhuriyet tarihimizin en önemli sorunundan bahsediyoruz. Birkaç konuyu sizlerin dikkatinize getirmek isterim. Hiç şüphesiz bunların en başında güvenlik kuvvetlerimizin son yıllarda özellikle göstermiş olduğu hem Türkiye'de hem Türkiye dışında teröre karşı etkin mücadelemizde alınan sonuçların fevkalade büyük bir payı vardır. Bu büyük teröre karşı verilen mücadelenin sonunda da terör örgütünün artık hareket edemeyeceğini anlamış olması ve bu çerçevede de bir şekilde hem örgütün varlığını sürdürmesine ilişkin hem de ideolojisini devam ettirmeye ilişkin imkanlarının olmadığını görmüş olması önemli nedenlerden birisidir. İmralı'dan yapılan iki açıklamada da hem artık silahlı mücadelenin imkanı olmadığı hem de örgütün kuruluş felsefesindeki siyasi anlayışın küresel ölçekte geçerli olmadığının ifade edilmesi önemliydi. Bunu bu dönemin önemli imkanlarından birisi olarak terakki ediyoruz. Bir başka önemli hususiyet ise dünya siyasetindeki köklü değişiklikler ve bölgemizdeki fevkalade yüksek ve hızlı altüst oluşlardır. Dünya siyaseti artık güç savaşlarının hemen her yerde hakim olduğu, terör örgütleri vasıtasıyla, vekalet savaşları vasıtasıyla Türkiye'nin de uzun yıllar meşgul edildiği bir süreçten sonra özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyanın, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu bölgesinin dünyanın bütün güçlerinin güç mücadelesinin verildiği bir mücadele alanı haline dönmesi bizim için tabiri caizse ikazlarımızın sonuna kadar çalmasına vesile olmuştur. Bu coğrafyada hemen hemen hiçbir ülkenin güvende olmadığı, hiçbir bölgenin de rahat olamayacağı bir döneme girdiğimizi hep birlikte şahit oluyoruz. Ayrıca özellikle iki kutuplu sistemin sona erdiğinden sonra Amerika'nın tek başına yönettiğini zannettiği dünya sisteminin de tam manasıyla çöküşe geçmesi, dünyanın bütün kurum ve kuruluşlarının hem yapı itibariyle hem kuralları itibariyle hem de terminolojisi itibariyle çöktüğü bir döneme girmiş olmamız dünyayı tam manasıyla kuralsız bir hale getirmiştir. Dünyanın neredeyse her yeri kuralsız sokaklar haline dönüştürülmüştür. Güç kimdeyse, silah gücü kimdeyse, siyasi güç kimdeyse onun karşısındakileri rahatlıkla ezdiği, ezmeye çalıştığı bir dünyaya geldik. Hatta açık söyleyeyim, Venezuela Devlet Başkanının apar topar yatağından kaldırılarak bir başka ülkeye kaçırılmasıyla başlayan süreç dünyada orman kanunlarının geçerli olduğu bir döneme girildiğini açıkça ortaya koymuştur. Böyle bir dönemde özellikle bu kadar büyük türbülansların yaşandığı bizim coğrafyamızda güçlü durmaktan başka bir çaremiz yoktur. Ayaklarımızın üstünde güçlü basacağız ve fevkalade güçlü olan tehditleri fırsatlara çevirecek aklı ortaya koyacağız."