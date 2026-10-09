Ailenin avukatı delilleri sıraladı! Yazıcıoğlu’nun dosyasında FETÖ fışkırıyor

Yavuz, şunları söyledi: “Geldiğimiz aşamada ana soruşturma dosyasında etkin bir soruşturma devam ediyor, operasyonlar devam ediyor. 1’inci, 2’nci dalga geldi. Beklentimiz 3’üncü dalganın gelmesi yönünde. Dolayısıyla burada bir irade oluştu. Bu dosyada yüzlerce cevapsız sorunun cevabını araştırmak üzere bir etkin irade oluştu. Bu soruların bir kısmı şu aşamaya kadar aydınlanmış durumda. Diyelim 100 tane cevapsız soru varsa bunun 30’a yakını cevaplanmış durumda. Kimler ne yaptılar, nasıl yaptılar, nerede karar verildi bunlar önemli ölçüde aydınlanmış durumda. Biz bunun tamamının da aydınlanacağı beklentisi içindeyiz. Faillerin kim olduğu, hangi örgütlü yapının gerçekleştirdiği. Dosyanın her tarafından FETÖ fışkırıyor. Sadece GPS cihazında değil, arama kurtarmada da yanlış yerde aratmalarda gibi tamamında ortaya çıkan unsurlar itibarıyla FETÖ’nün olduğu ya da FETÖ’cü olmasa bile FETÖ’nün amacına bir şekilde hizmet ettirilen kişiler olduğu anlaşılmış durumda. Biz bu çerçevede ana soruşturma dosyasının 5-6 ay gibi bir zaman alma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Şüpheli sayısı, araştırılan konular itibarıyla. Dolayısıyla biz ana soruşturama dosyasının tamamlanması ve bu dosyanın da o dosya ile birleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak, yetki itibarıyla artık Ankara’nın yetkili olduğu belli olduğu için dosyanın Ankara’ya nakledilmesini talep ediyoruz. Bu çerçevede yetkisizlik kararı vererek dosyanın Ankara’ya naklini talep ediyoruz.”