  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan'da sabırları taşıran uygulama Golcü isim ile ilgili flaş gelişme: Beşiktaş'tan Hyeon-gyu Oh kararı! Yollar ayrılıyor mu? Sülfürik asit alarmı: Bütün mahalle kapatıldı! Beşiktaş'ta 11 formadan 9'unun sahibi belli: Italiano karar aşamasında Bu hastalıklara kafa tutmaya var mısınız? Çocuklarda sonbaharda bu 5 hastalık sık görülüyor! Dronlar ve eğitimli köpekler devrede: Kayıp Alzheimer hastası için seferberlik Türkiye'ye kafa tutan ülke alev aldı: Helikopter üssü cayır cayır yandı Şampiyonluk ihtimallerinin yüksek... Serdal Adalı'dan hakem isyanı Büyük müjde! Barcelona'ya Galatasaray maçı öncesi şok! Hansi Flick resmen duyurdu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye kafa tutan ülke alev aldı: Helikopter üssü cayır cayır yandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye kafa tutan ülke alev aldı: Helikopter üssü cayır cayır yandı

Son dönemde Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan Yunanistan gelen kötü haberle sarsıldı. Ülkenin kritik üssünde yangın çıktı.

#1
Foto - Türkiye'ye kafa tutan ülke alev aldı: Helikopter üssü cayır cayır yandı

Yunanistan'da yayın yapan "militaire" sitesinin haberinde, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin helikopter üssündeki depoda 7 Ekim'de çıkan yangında, AB 212 tipi helikopterlerin yedek parçalarının yandığı ifade edildi.

#2
Foto - Türkiye'ye kafa tutan ülke alev aldı: Helikopter üssü cayır cayır yandı

Bu parçaların piyasada bulunmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberde, 2023'te de Stefanovikio yerleşim birimindeki helikopter üssünü selin vurduğu hatırlatıldı.

#3
Foto - Türkiye'ye kafa tutan ülke alev aldı: Helikopter üssü cayır cayır yandı

Haberde, MH-60 Romeo tipi bir helikopterin de önemli yedek parçalarının yandığı belirtilerek, bu parçaların piyasada bulunduğu ancak maliyetinin yüksek olduğu ifade edildi.

#4
Foto - Türkiye'ye kafa tutan ülke alev aldı: Helikopter üssü cayır cayır yandı

Yunanistan Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadığına işaret edilen haberde, "Helikopter üssündeki yangın Silahlı Kuvvetlerde bir şeylerin iyi gitmediğini gösteren bir dizi olaydan bir tanesi. Genelkurmay Başkanlığı ve hükümet ne kadar sessiz kalırsa kalsın bu değişmiyor." ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Şimşek’ten fon açıklaması: 17 fon tasfiye edildi, 43 bin kişiye ödeme yapıldı
Gündem

Bakan Şimşek’ten fon açıklaması: 17 fon tasfiye edildi, 43 bin kişiye ödeme yapıldı

Akit Medya Grubu’nun düzenlediği ekonomi zirvesinde konuşan Maliye Bakanı Şimşek, fon kriziyle iligili çarpıcı açıklamalar yaptı. 3 fonda 43..
Necla Uygur hayatını kaybetti
Aktüel

Necla Uygur hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun yerli ve milli oyuncularından merhum Nejat Uygur’un kendisi gibi tiyatro sanatçısı eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastane..
Provokatör Berna serbest bırakıldı
Gündem

Provokatör Berna serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesini Yunan işgali ile bir tutar..
İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu
Gündem

İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu

Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen Erzurum genelinde gerçekleştirilen "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı..
Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında baskınlar düzenledi. Siyonistlerin provokasyonu sonrası Dışişleri B..
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu
Gündem

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaney..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23