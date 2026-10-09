Türkiye'ye kafa tutan ülke alev aldı: Helikopter üssü cayır cayır yandı
Son dönemde Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan Yunanistan gelen kötü haberle sarsıldı. Ülkenin kritik üssünde yangın çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan Yunanistan gelen kötü haberle sarsıldı. Ülkenin kritik üssünde yangın çıktı.
Yunanistan'da yayın yapan "militaire" sitesinin haberinde, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin helikopter üssündeki depoda 7 Ekim'de çıkan yangında, AB 212 tipi helikopterlerin yedek parçalarının yandığı ifade edildi.
Bu parçaların piyasada bulunmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberde, 2023'te de Stefanovikio yerleşim birimindeki helikopter üssünü selin vurduğu hatırlatıldı.
Haberde, MH-60 Romeo tipi bir helikopterin de önemli yedek parçalarının yandığı belirtilerek, bu parçaların piyasada bulunduğu ancak maliyetinin yüksek olduğu ifade edildi.
Yunanistan Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadığına işaret edilen haberde, "Helikopter üssündeki yangın Silahlı Kuvvetlerde bir şeylerin iyi gitmediğini gösteren bir dizi olaydan bir tanesi. Genelkurmay Başkanlığı ve hükümet ne kadar sessiz kalırsa kalsın bu değişmiyor." ifadesi kullanıldı.
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