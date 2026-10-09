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Beşiktaş'ta 11 formadan 9'unun sahibi belli: Italiano karar aşamasında

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş'ta 11 formadan 9'unun sahibi belli: Italiano karar aşamasında

Beşiktaş'ta kadroda taşlar yerine oturuyor.

#1
Foto - Beşiktaş'ta 11 formadan 9'unun sahibi belli: Italiano karar aşamasında

Süper Lig'de milli ara dönüşü Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano 11'ini netleştiriyor. Italiano'nun iki bölge için kararını vermediği belirtildi.

#2
Foto - Beşiktaş'ta 11 formadan 9'unun sahibi belli: Italiano karar aşamasında

Trendyol Süper Lig'de sezonun 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, evinde Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip taraftarı önünde oynayacağı maçı kazanarak milli ara dönüşünde hata yapmak istemiyor.

#3
Foto - Beşiktaş'ta 11 formadan 9'unun sahibi belli: Italiano karar aşamasında

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Kocaelispor'la 11 Ekim Pazar günü oynanacak maç öncesinde ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. TRT Spor'da yer alan habere göre Italiano henüz iki pozisyon için karar vermedi.

#4
Foto - Beşiktaş'ta 11 formadan 9'unun sahibi belli: Italiano karar aşamasında

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Kocaelispor'la 11 Ekim Pazar günü oynanacak maç öncesinde ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. TRT Spor'da yer alan habere göre Italiano henüz iki pozisyon için karar vermedi.

#5
Foto - Beşiktaş'ta 11 formadan 9'unun sahibi belli: Italiano karar aşamasında

Orta sahada Salih Özcan ve Orkun Kökçü'nün oynayacağı, bu bölgedeki üçüncü formanın kimin olacağının ise henüz netleşmediği belirtildi. Vincenzo Italiano'nun maç öncesinde vereceği karara göre Junior Olaitan ya da Fabio Miretti Kocaelispor karşısında ilk 11'de yer alacak.

#6
Foto - Beşiktaş'ta 11 formadan 9'unun sahibi belli: Italiano karar aşamasında

Hücum hattında ise herhangi bir değişiklik beklenmezken sağ tarafta Vaclav Cerny, sol kanatta Leandro Trossard ve forvette Dusan Vlahovic görev yapacak.

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