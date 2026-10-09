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Sülfürik asit alarmı: Bütün mahalle kapatıldı!

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IHA Giriş Tarihi:

Sülfürik asit alarmı: Bütün mahalle kapatıldı!

Bursa'da kimyasal madde taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yola dökülen sülfürik asit caddeye döküldü. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

#1
Foto - Sülfürik asit alarmı: Bütün mahalle kapatıldı!

Bursa'da yokuş yukarı çıkan araçta meydana gelen kaza, ekipleri alarma geçirdi. Olay, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’den Bursa’ya kimyasal madde taşıyan araç yokuş çıktığı sırada dorsenin kapağı açıldı.

#2
Foto - Sülfürik asit alarmı: Bütün mahalle kapatıldı!

CADDE KAPATILDI İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Sülfürik asit alarmı: Bütün mahalle kapatıldı!

Tehlikeli kimyasal nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, cadde araç ve yaya geçişine kapatılarak müdahale çalışması başlatıldı.

#4
Foto - Sülfürik asit alarmı: Bütün mahalle kapatıldı!

Sülfürik asidin ciltle teması halinde ağır kimyasal yanıklara, gözle teması halinde ise kalıcı hasara yol açabildiği öğrenildi.

#5
Foto - Sülfürik asit alarmı: Bütün mahalle kapatıldı!

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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