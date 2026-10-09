Sülfürik asit alarmı: Bütün mahalle kapatıldı!
Bursa'da kimyasal madde taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yola dökülen sülfürik asit caddeye döküldü. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
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Bursa'da kimyasal madde taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yola dökülen sülfürik asit caddeye döküldü. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Bursa'da yokuş yukarı çıkan araçta meydana gelen kaza, ekipleri alarma geçirdi. Olay, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’den Bursa’ya kimyasal madde taşıyan araç yokuş çıktığı sırada dorsenin kapağı açıldı.
CADDE KAPATILDI İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Tehlikeli kimyasal nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, cadde araç ve yaya geçişine kapatılarak müdahale çalışması başlatıldı.
Sülfürik asidin ciltle teması halinde ağır kimyasal yanıklara, gözle teması halinde ise kalıcı hasara yol açabildiği öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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