Şampiyonluk ihtimallerinin yüksek... Serdal Adalı'dan hakem isyanı

Serdal Adalı, yeni transferler Fabio Miretti ve Ernest Poku'ya da ayrı bir parantez açtı. İki futbolcunun da önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Adalı, "Milli maç arasından sonra Miretti ve Poku'yu izleyin" dedi. Serdal Adalı, takımın mevcut kadrosuyla şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu bir kez daha vurguladı.