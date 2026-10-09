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Spor
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Şampiyonluk ihtimallerinin yüksek... Serdal Adalı'dan hakem isyanı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şampiyonluk ihtimallerinin yüksek... Serdal Adalı'dan hakem isyanı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mazbata töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adalı, şampiyonluk ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.

#1
Foto - Şampiyonluk ihtimallerinin yüksek... Serdal Adalı'dan hakem isyanı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mazbata töreninin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Adalı; şampiyonluk yarışı, hakem kararları ve transfer sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Şampiyonluk ihtimallerinin yüksek... Serdal Adalı'dan hakem isyanı

Bu sezon kurdukları kadroya güvendiğini belirten Serdal Adalı, şampiyonluk ihtimallerinin yüksek olduğunu söyledi.

#3
Foto - Şampiyonluk ihtimallerinin yüksek... Serdal Adalı'dan hakem isyanı

Rakipleriyle aralarındaki farkı sahadaki oyunla kapatmaya başladıklarını ifade eden Beşiktaş Kulübü Başkanı, Corendon Alanyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

#4
Foto - Şampiyonluk ihtimallerinin yüksek... Serdal Adalı'dan hakem isyanı

Adalı, "Bu maçlardan birinden bir puan alsak milli maç arasına lider girecektik" dedi.

#5
Foto - Şampiyonluk ihtimallerinin yüksek... Serdal Adalı'dan hakem isyanı

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun yapısına ilişkin de konuşan Serdal Adalı, "Adil bir yönetim anlayışıyla sorunlar altı ay içerisinde çözülebilir" ifadesini kullandı. Adalı, İngiliz eski hakem Anthony Taylor'ın MHK Başkanlığı için gündeme gelebileceğini belirtti.

#6
Foto - Şampiyonluk ihtimallerinin yüksek... Serdal Adalı'dan hakem isyanı

Serdal Adalı, yaz transfer dönemini de değerlendirdi. Dünya Kupası nedeniyle sürecin zor geçtiğini belirten Adalı, buna rağmen kadronun her bölgesini güçlendirdiklerini söyledi.

#7
Foto - Şampiyonluk ihtimallerinin yüksek... Serdal Adalı'dan hakem isyanı

Leandro Trossard'ın transferi için geçen sezonun devre arasından itibaren girişimlerde bulunduklarını açıklayan Başkan Adalı, "Arsenal, o dönem şampiyonluk yarışının içinde olduğu için Belçikalı oyuncunun ayrılığına izin vermedi." dedi.

#8
Foto - Şampiyonluk ihtimallerinin yüksek... Serdal Adalı'dan hakem isyanı

Serdal Adalı, yeni transferler Fabio Miretti ve Ernest Poku'ya da ayrı bir parantez açtı. İki futbolcunun da önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Adalı, "Milli maç arasından sonra Miretti ve Poku'yu izleyin" dedi. Serdal Adalı, takımın mevcut kadrosuyla şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu bir kez daha vurguladı.

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