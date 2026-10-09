Bu hastalıklara kafa tutmaya var mısınız? Çocuklarda sonbaharda bu 5 hastalık sık görülüyor!

Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklar daha fazla kapalı ve kalabalık ortamda zaman geçirmeye başladı. Bu durum ise özellikle sonbahar aylarında enfeksiyonların daha kolay yayılmasına neden oluyor. Çocuklardaki bağışıklık sisteminin yetişkinlere göre daha hassas olması da hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.