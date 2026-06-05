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Küresel diplomasinin yeni üssü Antalya oluyor! Enerji krizine karşı "Türkiye köprüsü" kuruluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel diplomasinin yeni üssü Antalya oluyor! Enerji krizine karşı “Türkiye köprüsü” kuruluyor

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, kasım ayında Antalya'da Bakan Murat Kurum'un başkanlığında düzenlenecek olan BM İklim Zirvesi COP31 öncesinde Türkiye'nin küresel diplomasideki arabuluculuk gücünü öven tarihi açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin coğrafi konumu ve jeopolitik gücüyle Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında kusursuz bir köprü ülke olduğunu vurgulayan Ahonsi, Ankara'nın karmaşık uluslararası krizleri çözme konusundaki somut başarı deneyiminin bu zirveye damga vuracağını belirtti. Özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın Hürmüz Boğazı'nı kilitlemesiyle fosil yakıtlara bağımlılığın ne kadar tehlikeli olduğunun anlaşıldığını ifade eden BM yetkilisi, yenilenebilir enerjiye geçiş ve teknoloji transferi süreçlerinde Türkiye'den daha uygun bir lider ülke olamayacağını tüm dünyaya ilan etti.

#1
Foto - Küresel diplomasinin yeni üssü Antalya oluyor! Enerji krizine karşı "Türkiye köprüsü" kuruluyor

Ahonsi, iklim müzakerelerinin, iklim kriziyle mücadeledeki yerini ve bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında gerçekleşecek BM İklim Zirvesi COP31'in iklim eylemine katkılarını değerlendirdi.

#2
Foto - Küresel diplomasinin yeni üssü Antalya oluyor! Enerji krizine karşı "Türkiye köprüsü" kuruluyor

Kasım ayında Antalya'da gerçekleşecek COP31'den beklentilere değinen Ahonsi, "Bence COP31, müzakerelerden uygulamaların doğrulanması aşamasına geçiş yapılacak zirve olacak. Bu süreçte ülkelerin taahhütlerine ilişkin ilerlemenin somut şekilde ölçülmesi, izlenmesi, doğrulanması ve raporlanması konuşulacak. Aslında COP31 Başkanı, Bakan Murat Kurum'u dinlediğinizde de bu ilkeleri ve uygulamanın hızlandırılması gerekliliğini defalarca vurguladığını görüyorsunuz. Artık bilim tartışma konusu değil, bilim son derece net, kanıtlar da öyle. Yapılması gerekenler de aynı şekilde açık. Bunların bir kısmı zaten test edildi ve sonuçları da görülmeye başlandı. Dolayısıyla artık zaman, uygulamayı hızlandırma ve kanıtlanmış çözümleri, iklim krizinin ciddiyeti ve büyüklüğüyle uyumlu bir hız ve ölçekte hayata geçirme zamanıdır." dedi.

#3
Foto - Küresel diplomasinin yeni üssü Antalya oluyor! Enerji krizine karşı "Türkiye köprüsü" kuruluyor

Her COP zirvesinin, düzenlendiği yere bağlı olarak kendine özgü bir karaktere sahip olduğuna işaret eden Ahonsi, COP31'in Antalya'da yapılmasını stratejik bir tercih olarak nitelendirdi. Ahonsi, "Bu karar, Akdeniz bölgesinin iklim krizinin ön safında yer alan bazı sorunlarına küresel dikkat çekilmesini sağlayacaktır. Akdeniz küresel ortalamaya göre daha hızlı ısınıyor ve kuraklık, yangın ve su güvenliği gibi sorunlar bölgede öne çıkıyor. Antalya'daki COP31, Türkiye'nin köprü konumu sayesinde bu sorunların ve farklı ülke gruplarının deneyimlerinin açıkça tartışılacağı önemli bir zemin oluşturabilir" diye konuştu.

#4
Foto - Küresel diplomasinin yeni üssü Antalya oluyor! Enerji krizine karşı "Türkiye köprüsü" kuruluyor

Türkiye'nin COP31 zirvesinde tarafları bir araya getirebilme potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Ahonsi, şunları söyledi: "Türkiye coğrafi ve jeopolitik konumu itibarıyla zaten bir köprü ülke. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlıyor. Avrupa'yı, Orta Doğu ve Afrika ile buluşturuyor. Türkiye ayrıca, oldukça karmaşık uluslararası meselelerde diyalog ve arabuluculuğu teşvik etme konusunda yakın dönemde elde ettiği somut başarı deneyimine de sahip. COP31 başkanlığı sürecinde bu deneyim, taraflar arasındaki müzakerelere ve süreçlere de yansıtılacaktır. Hem gelişmiş ekonomilerin ihtiyaçlarını dikkate alan hem de Küresel Güney ülkelerinin hayatta kalma ve kalkınma gerçekliklerine duyarlı, herkesin kazançlı çıkacağı diyaloglar ve sonuçlar üretmek mümkün olabilir. Bunu gerçekleştirmek için Türkiye'den daha uygun bir ülke olabilir mi?"

#5
Foto - Küresel diplomasinin yeni üssü Antalya oluyor! Enerji krizine karşı "Türkiye köprüsü" kuruluyor

İklim adaletinin enerji dönüşümü ve teknolojiye erişim gibi başlıklarla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Ahonsi, Türkiye'nin deneyiminden de yararlanılarak COP31'den bu konuda daha güçlü bir farkındalık çıkmasını umduklarını dile getirdi.

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