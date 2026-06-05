Küresel diplomasinin yeni üssü Antalya oluyor! Enerji krizine karşı “Türkiye köprüsü” kuruluyor
BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, kasım ayında Antalya'da Bakan Murat Kurum'un başkanlığında düzenlenecek olan BM İklim Zirvesi COP31 öncesinde Türkiye'nin küresel diplomasideki arabuluculuk gücünü öven tarihi açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin coğrafi konumu ve jeopolitik gücüyle Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında kusursuz bir köprü ülke olduğunu vurgulayan Ahonsi, Ankara'nın karmaşık uluslararası krizleri çözme konusundaki somut başarı deneyiminin bu zirveye damga vuracağını belirtti. Özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın Hürmüz Boğazı'nı kilitlemesiyle fosil yakıtlara bağımlılığın ne kadar tehlikeli olduğunun anlaşıldığını ifade eden BM yetkilisi, yenilenebilir enerjiye geçiş ve teknoloji transferi süreçlerinde Türkiye'den daha uygun bir lider ülke olamayacağını tüm dünyaya ilan etti.