Küresel diplomasinin yeni üssü Antalya oluyor! Enerji krizine karşı “Türkiye köprüsü” kuruluyor

Türkiye'nin COP31 zirvesinde tarafları bir araya getirebilme potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Ahonsi, şunları söyledi: "Türkiye coğrafi ve jeopolitik konumu itibarıyla zaten bir köprü ülke. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlıyor. Avrupa'yı, Orta Doğu ve Afrika ile buluşturuyor. Türkiye ayrıca, oldukça karmaşık uluslararası meselelerde diyalog ve arabuluculuğu teşvik etme konusunda yakın dönemde elde ettiği somut başarı deneyimine de sahip. COP31 başkanlığı sürecinde bu deneyim, taraflar arasındaki müzakerelere ve süreçlere de yansıtılacaktır. Hem gelişmiş ekonomilerin ihtiyaçlarını dikkate alan hem de Küresel Güney ülkelerinin hayatta kalma ve kalkınma gerçekliklerine duyarlı, herkesin kazançlı çıkacağı diyaloglar ve sonuçlar üretmek mümkün olabilir. Bunu gerçekleştirmek için Türkiye'den daha uygun bir ülke olabilir mi?"