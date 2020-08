Et yemeği, et suyu Peygamber Efendimiz, eti sever ve "Ehli dünya ve ehli Cennetin yemeğinin efendisi ettir" derdi. Etin bazı kısımlarını diğer kısımlarına göre daha çok severdi. Ebu Hüreyreden rivayet edildiğine göre: "Bir gün Resulullaha et getirildi. Ona bir kol verildi, hoşuna gitti, onu sıyırdı." Sırt etini de sever "Etin en iyisi sırt etidir" derdi.