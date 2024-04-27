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Kuraklık can sıktı! Yağmur için dualar edildi

2024-04-27 15:41:09
Kuraklık can sıktı! Yağmur için dualar edildi

Kırıkkale'de azalan yağışlar ve aşırı sıcaklara bağlı kuraklığın sürmesi üzerine vatandaşlar yağmur duası etti.

#1
Foto - Kuraklık can sıktı! Yağmur için dualar edildi

İç Anadolu Bölgesinde en çok kuraklıktan etkilenen illerden biri olan Kırıkkale'de vatandaşlar yağmur duası ediyor. Kış ve bahar aylarında yağışların az olması sebebiyle kentte, son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor.

#2
Foto - Kuraklık can sıktı! Yağmur için dualar edildi

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta da su seviyesi düştü. Yahşihan ilçesinden geçen bölümde de ırmak yatağında adacıklar ortaya çıktı. Bu sebeple birçok ilçede vatandaşlar, yağmur duası ediyor.

#3
Foto - Kuraklık can sıktı! Yağmur için dualar edildi

Yahşihan'da 300 haneli sitenin bahçesinde toplanan kadınlar, imece usulüyle "yağmur ekmeği" yaptı.

#4
Foto - Kuraklık can sıktı! Yağmur için dualar edildi

Duaların kabulü, yağmurun yağması ve yılın bereketli geçmesi için pişirilen ekmekler, vatandaşlara ikram edildi.

#5
Foto - Kuraklık can sıktı! Yağmur için dualar edildi

Doğanlık Mahallesi Muhtarı Doğan Ulusoy, toplanma amaçlarının yağmur duası edip, vatandaşlarla birlikte kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyledi.

#6
Foto - Kuraklık can sıktı! Yağmur için dualar edildi

Yağmur duası için ekmek pişirdiklerini anlatan Emine Koçdoğan da birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını kaydetti.

#7
Foto - Kuraklık can sıktı! Yağmur için dualar edildi

Hacer Sandalcı ise, "Allah'ımızdan yağmurlarımızı bekliyoruz. İnşallah hayırlı kısmetlerimizi, hayırlı nimetlerimizi verir. Dualarımız kabul olur inşallah" ifadesini kullandı.

#8
Foto - Kuraklık can sıktı! Yağmur için dualar edildi

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