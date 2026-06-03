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Spor
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Yıllık 15 milyon euroyu!.. Hakan Safi'ye soğuk duş! Antonio Conte Fenerbahçe'ye gelmeyi reddetti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yıllık 15 milyon euroyu!.. Hakan Safi'ye soğuk duş! Antonio Conte Fenerbahçe'ye gelmeyi reddetti

Hakan Safi'nin en büyük seçim kozu olan Conte transferi yattı.

#1
Foto - Yıllık 15 milyon euroyu!.. Hakan Safi'ye soğuk duş! Antonio Conte Fenerbahçe'ye gelmeyi reddetti

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin seçim kozu olarak belirlediği dünyaca ünlü teknik direktör Antonio Conte’den kötü haber geldi! Napoli ile yollarını resmen ayıran İtalyan hocanın, sarı-lacivertli kulüpten gelen teklife tamamen kayıtsız kalarak reddettiği bildirildi.

#2
Foto - Yıllık 15 milyon euroyu!.. Hakan Safi'ye soğuk duş! Antonio Conte Fenerbahçe'ye gelmeyi reddetti

Fenerbahçe’de kongre rüzgarları sert eserken, başkan adayı Hakan Safi’nin seçim kozu olarak belirlediği dünyaca ünlü teknik direktör Antonio Conte transferinde şok bir gelişme yaşandı.

#3
Foto - Yıllık 15 milyon euroyu!.. Hakan Safi'ye soğuk duş! Antonio Conte Fenerbahçe'ye gelmeyi reddetti

Il Mattino'ya göre Conte için en somut adımlardan birini Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi atmıştı. Seçim sürecinde taraftara dünya çapında bir vizyon sunmak isteyen Safi'nin ekibi, geçtiğimiz hafta Conte'ye yıllık 15 milyon euro'luk resmi teklifini iletti.

#4
Foto - Yıllık 15 milyon euroyu!.. Hakan Safi'ye soğuk duş! Antonio Conte Fenerbahçe'ye gelmeyi reddetti

Ancak İtalyan hocadan beklenen hamle gelmedi. Sektördeki iddialı projeleri değerlendirmek isteyen ve Premier Lig’e dönmeye de sıcak bakan Conte, Fenerbahçe’nin teklifine tamamen kayıtsız kaldı.

#5
Foto - Yıllık 15 milyon euroyu!.. Hakan Safi'ye soğuk duş! Antonio Conte Fenerbahçe'ye gelmeyi reddetti

Conte'nin Fenerbahçe'yi reddetmesindeki en büyük etkenin, Napoli şehrine olan tutkusu ve İtalya Milli Takımı'nı yeniden çalıştırma arzusu olduğu belirtildi.

#6
Foto - Yıllık 15 milyon euroyu!.. Hakan Safi'ye soğuk duş! Antonio Conte Fenerbahçe'ye gelmeyi reddetti

Deneyimli çalıştırıcının, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ile 2030 Dünya Kupası'nı kapsayan uzun vadeli bir proje için görüşmeye hazır olduğu ve Napoli'deki evinde yaşamaya devam etmek istediği bildirildi.

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