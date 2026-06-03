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Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...'
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Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...'

yeniakit.com.tr'nin etkili kalemlerinden Selma Savcı, Harvard Üniversitesi'nde kürsüden okunan Alak Suresi ile Türkiye'deki üniversiteler arasındaki ilişkiyi okuyucularıyla paylaştı. İşte o yazı...

1
#1
Foto - Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...'

Birçok haber sitesinde görmeye başladığımız ve her kesim tarafından farklı okumaların olduğu bu durum için bizler de kayıtsız kalamazdık. Öncelikle Suheila kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Harvard'da Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparak, Alak Suresi'ni o kalplerimizi titreten sesiyle okuması aslında bazılarını rahatsız edecek cinsten...

#2
Foto - Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...'

Birçok haber sitesinde görmeye başladığımız ve her kesim tarafından farklı okumaların olduğu bu durum için bizler de kayıtsız kalamazdık. Öncelikle Suheila kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Harvard'da Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparak, Alak Suresi'ni o kalplerimizi titreten sesiyle okuması aslında bazılarını rahatsız edecek cinsten...

#3
Foto - Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...'

Evet birçok sosyal medya kullanıcısının bu olay ülkemizde olsa atılacak malum manşetin de 'irtica hortluyor' olacağını da eklemem lazım. Çünkü üniversitelerimizin ilim irfan sahibi kişilerle dolmasını hazmedemeyen birtakım kendini sözde aydın zanneden tayfanın olduğunu da unutmayalım.

#4
Foto - Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...'

Hiçbir üniversiteyi töhmet altında bırakmayacağım, ama bizlerin de biraz olsun zihinlerimizi bu vesileyle çalıştırmayı bir borç biliyorum. Bizdeki üniversitelerde en çok son zamanlarda yaşanan ne oluyor? Tabii ki, kep atma dışında yürüyüş esnasında hayata yeni adım atacak bir gencin siyasi yönden o üniversitelerde geçmişte yaşananları da düşünürsek hiçbir topa girmemesi gerekirken, 'siyasi mesajlar içeren', 'mahkemede davası görülen bazı şahıslar' üzerinden pankartlarını görmüşsünüzdür. Şimdi soruyorum sizlere bir tarafta, dünyanın sayılı üniversitesinde mezun olan bir genç ve çevresine verdiği mesaj ise Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan 'Oku' mesajını tebliğ etmeye çalışması bir tarafta ise iki üç kendini bilmez öğrenci kisvesi adı altında birilerine yaranmaya çalışan bir öğrenci grubu...

#5
Foto - Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...'

Bakınız bu konu hakkında Albert Einstein'ın şu sözlerine kulak verilmeli her daim... Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir... Bizim en önemli yapmamız gereken, eğitim verirken bazı müfredatlarla konuların nakşedilmesinden ziyade hem ahlak hem de dini bilgilerimizle gençlerimizi donanımlı bir hale getirmemiz şarttır.

#6
Foto - Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...'

Eğer siz bir üniversite mezuniyet töreninde kendi dininizin yüceliğini tüm dünyaya ilan etme cesaretini gösteriyorsanız, ayakta alkışlanmayı da sonuna dek hak ediyorsunuz demektir.

#7
Foto - Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...'

Yoksa iki-üç zıpırın yapmaya çalıştığı gibi güle oynaya geçit töreni yapıp birtakım boyundan büyük işlere karışmakla maalesef büyük üniversiteli mezun olunmuyor. Tam buraya da bu hikayeyi de yazmasak olmaz...

#8
Foto - Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...'

Bir baba, oğlunun huyunu, kişiliğini beğenmez ve ona yeri geldikçe “Sen adam olmazsın” dermiş. Böylece yıllar geçmiş, çocuk okumuş, etmiş ve sonunda paşa olmuş. Emrindeki adamlarından iki kişiyi de babasını alıp getirmeleri için göndermiş. Bu adamlar babasının kapısına varmışlar, “Paşa hazretleri sizi getirmemizi emretti!” deyip, babasını aldıkları gibi, oğlunun makamına getirmişler. Oğlu da babasını karşısında görünce, babasını haksız çıkardığını göstermenin rahatlığıyla gururla konuşmuş: “Bak sen bana ‘adam olamazsın’ derdin; ama ben paşa oldum” demiş. Babası, oğlunun omzundaki yıldızları, üstündeki sırmaları, belindeki kılıcı şöyle bir süzdükten sonra, başını sallamış ve şöyle demiş:

#9
Foto - Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...'

“Oğlum ben sana ‘adam olamazsın’ dedim, ‘paşa olamazsın’ demedim ki!.. Sen adam olsaydın, babanı böyle yaka paça ayağına getirtmez, kalkar kendin gelirdin.” Çocuk paşa olmuş fakat bu yaptığıyla insanların diline de düşmüş. Böylece halk içinde makama, paraya, şöhrete erip de adam olamamış kişilere bu söz söylenir olmuştur.. Uzun lafın kısası; öğrencilerimizin adam olması için daha doğrusu vatanına, milletine hayırlı bir evlat olması için muhakkak dini değerlerini hayatının en özel yerinde tutup, mesaj verirken de bu düstur üzerine hareket etmesi aslında geleceğin inşası adına da hepimiz için hayırlara vesile olacaktır vesselam...

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Yorumlar

Adem

Çünki onlar bilinçsiz gavur....Allah cc yu bilmiyorlar. Bizimkiler bilinçli gavur...daha tehlikeli...

Orhan

Olmaz. Çünkü biz layık cumhuriyetiz. Biz putlari çöpe atamayiz ozaman laiklik elden gider. Batı bize güler. Bize layik olani biz hiç belirlemedik.
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