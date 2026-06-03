Selma Savcı yazdı: Harvard'da var bizde niye yok! 'Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku...'

Hiçbir üniversiteyi töhmet altında bırakmayacağım, ama bizlerin de biraz olsun zihinlerimizi bu vesileyle çalıştırmayı bir borç biliyorum. Bizdeki üniversitelerde en çok son zamanlarda yaşanan ne oluyor? Tabii ki, kep atma dışında yürüyüş esnasında hayata yeni adım atacak bir gencin siyasi yönden o üniversitelerde geçmişte yaşananları da düşünürsek hiçbir topa girmemesi gerekirken, 'siyasi mesajlar içeren', 'mahkemede davası görülen bazı şahıslar' üzerinden pankartlarını görmüşsünüzdür. Şimdi soruyorum sizlere bir tarafta, dünyanın sayılı üniversitesinde mezun olan bir genç ve çevresine verdiği mesaj ise Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan 'Oku' mesajını tebliğ etmeye çalışması bir tarafta ise iki üç kendini bilmez öğrenci kisvesi adı altında birilerine yaranmaya çalışan bir öğrenci grubu...