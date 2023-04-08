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'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber

2023-04-08 11:56:16
'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber

HDP'nin güdümüne giren 6'lı masa için 'kumar masası' tanımını yapmasına rağmen oturmaya devam eden Meral Akşener'in uykusunu kaçıracak haber Edirne'den geldi.

#1
Foto - 'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber

İYİ Parti Edirne İl Teşkilatı'nda milletvekilliği adaylığı için İl Başkanlığı görevinden istifa eden Serpil Tütüncü'nün yerine daha önce kongrede yarıştığı Alpay Alpagut Engin'in partinin genel merkezi tarafından atanmasıyla istifalar peş peşe geldi.

#2
Foto - 'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber

Mevcut İl Yönetimi, İl Başkanlığı koltuğunun boş kalmasının 'Yönetim Kurulu'nun kendi içerisinden ve parti üyelerinden herhangi birinin başkan olarak seçeceği' hükmünü içeren parti tüzüğünün 26'ncı maddesini yok sayılarak, genel merkez kararıyla Alpay Alpagut Engin'in atanmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ve partililer bu duruma tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Erbay ve Belediye Meclis üyeleri Ergün Dönmez ile Duygu Şener, partiden istifalarını açıklamıştı. Daha sonra atamada tüzüğe aykırı davranıldığını savunan İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Eski Başkanı Zafer Kaya, partililerle birlikte 100 kişi ile istifa ederken, hemen ardından Keşan İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz da görevinden istifa ettiklerini duyurdu.

#3
Foto - 'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber

Edirne'de son bir haftada İYİ Parti'de yaşanan krizin ardı arkası kesilmezken, son olarak İYİ Parti Edirne binasında parti üyeleriyle toplanan Merkez İlçe Başkanı Serpil Balcı Gören de 150 partili ile birlikte istifa ettiğini söyleyerek, istifaların devam ettiğini ifade etti.

#4
Foto - 'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber

"İŞ BİLMEZLER" - İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Serpil Balcı Gören, “Cesur bir Türk kadını olarak genel başkanı kadın olan İYİ Partinin yılmaz neferi olmaktan hep gurur duydum. Ancak genel merkezdeki iş bilmezler ve bazı kirli eller Edirne’nin nabzını bilmeden, üyelerimizin ve delegelerimizin iradesini yok sayarak il başkanlığı seçimini büyük farkla kaybeden kişinin il başkanı olarak atanmasını sağlamışlardır. İYİ Parti tüzüğünün 26. maddesi şöyle der; ‘Ölüm, istifa ve parti üyeliğinin düşmesi nedeniyle başkanlığın boşalması hallerinde yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulu üyeleri arasından yeni bir başkan gizli oyla seçilir.’ Hal böyleyken demokrasi adına milletvekilliği aday adaylığı temayül seçimi yapan genel merkezimiz, yine demokrasi adına parti tüzüğümüzün 26.maddesini yok saymıştır” dedi.

#5
Foto - 'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber

İYİ Parti Genel Merkezi’nde kirli ellere ve iş bilmezlerden dolayı istifa ettiğini ifade eden Gören, sözlerini şöyle tamamladı:

#6
Foto - 'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber

"İYİ PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM" - “Ben bu yola her türlü adaletsizlikle mücadele etmek için çıktım. Bu adaletsiz ortama boyun eğersem kendimle çelişmiş olurum. Kimsenin adalete olan inancıma gölge düşürmesine izin vermem. Genel merkezin bu haksız tavrı neticesinde delegenin büyük teveccühü ile seçilerek geldiğim Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Benimle beraber tüm yönetim kurulu üyelerimde görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa etme kararı almışlardır”

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