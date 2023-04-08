'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber

Mevcut İl Yönetimi, İl Başkanlığı koltuğunun boş kalmasının 'Yönetim Kurulu'nun kendi içerisinden ve parti üyelerinden herhangi birinin başkan olarak seçeceği' hükmünü içeren parti tüzüğünün 26'ncı maddesini yok sayılarak, genel merkez kararıyla Alpay Alpagut Engin'in atanmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ve partililer bu duruma tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Erbay ve Belediye Meclis üyeleri Ergün Dönmez ile Duygu Şener, partiden istifalarını açıklamıştı. Daha sonra atamada tüzüğe aykırı davranıldığını savunan İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Eski Başkanı Zafer Kaya, partililerle birlikte 100 kişi ile istifa ederken, hemen ardından Keşan İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz da görevinden istifa ettiklerini duyurdu.