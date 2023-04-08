'Kumar masası'ndaki Meral'in uykularını kaçıracak haber

"İŞ BİLMEZLER" - İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Serpil Balcı Gören, “Cesur bir Türk kadını olarak genel başkanı kadın olan İYİ Partinin yılmaz neferi olmaktan hep gurur duydum. Ancak genel merkezdeki iş bilmezler ve bazı kirli eller Edirne’nin nabzını bilmeden, üyelerimizin ve delegelerimizin iradesini yok sayarak il başkanlığı seçimini büyük farkla kaybeden kişinin il başkanı olarak atanmasını sağlamışlardır. İYİ Parti tüzüğünün 26. maddesi şöyle der; ‘Ölüm, istifa ve parti üyeliğinin düşmesi nedeniyle başkanlığın boşalması hallerinde yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulu üyeleri arasından yeni bir başkan gizli oyla seçilir.’ Hal böyleyken demokrasi adına milletvekilliği aday adaylığı temayül seçimi yapan genel merkezimiz, yine demokrasi adına parti tüzüğümüzün 26.maddesini yok saymıştır” dedi.