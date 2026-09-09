  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nasıl dostluk Allah aşkına? Suriye’den tepki çeken “Türkçe” kararı Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem için apar topar düğmeye basıldı Nissan ticari araç kampanyası! 1,5 milyon TL’ye varan yüzde sıfır faizli kredi! Çevreyi kirleten duyarsızlara devlet tokadı! Çekirdek kabuğu atmanın bedeli 8 bin 687 TL Türkiye “yok edici”yi aktif hale getirdi, ASELSAN’ın süper silahı İsrail’i gafil avladı! Pantsir’in tahtına Türk mührü vurulacak Toprağın altından resmen fışkırdı: Ülke tarihinin en büyük hazinesi bulundu Akaryakıt fiyatlarında yükseliş endişesi Elinde altını olanları havalara uçuracak haber: Gram altın, 3 ay sonra bu rakamı görebilir Mavi Vatan’da tarihi dönüşüm başladı: Çelik Kubbe artık savaş gemilerini koruyacak Kulisleri zangır zangır sallayan “Selahattin Demirtaş” iddiası! Adı geçiyor
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Çevreyi kirleten duyarsızlara devlet tokadı! Çekirdek kabuğu atmanın bedeli 8 bin 687 TL

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Çevreyi kirleten duyarsızlara devlet tokadı! Çekirdek kabuğu atmanın bedeli 8 bin 687 TL

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahil şeridini çöplüğe çevirmeye kalkan umursamaz vatandaşlara belediye ekipleri göz açtırmadı. Sahilde çekirdek çitleyip kabuklarını fütursuzca yere atan bir kişiye Zabıta ekiplerince 8 bin 687 TL idari para cezası kesildi.

#1
Foto - Çevreyi kirleten duyarsızlara devlet tokadı! Çekirdek kabuğu atmanın bedeli 8 bin 687 TL

Ortak yaşam alanlarını ve sahil şeridini pislik içinde bırakmayı alışkanlık haline getiren duyarsız şahıslara İskenderun’da emsal niteliğinde bir ceza kesildi.

#2
Foto - Çevreyi kirleten duyarsızlara devlet tokadı! Çekirdek kabuğu atmanın bedeli 8 bin 687 TL

Hatay’da İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan kişiye 8 bin 687 TL para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen ve vatandaşların çevreye attığı atıklardan oluşan "sanat eseri", farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.

#3
Foto - Çevreyi kirleten duyarsızlara devlet tokadı! Çekirdek kabuğu atmanın bedeli 8 bin 687 TL

İskenderun Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz günlerde sahilde dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Vatandaşların çevreye attığı çeşitli atıklardan oluşan alan "sanat eseri" göndermesi, 7 gün boyunca sahilde sergilendi. 7 günlük serginin sona ermesinin ardından söz konusu alan, belediye ekipleri tarafından bugün itibarıyla temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.

#4
Foto - Çevreyi kirleten duyarsızlara devlet tokadı! Çekirdek kabuğu atmanın bedeli 8 bin 687 TL

"Uyarılarımız burada bitmiyor" İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, gerçekleştirilen çalışmanın çevre kirliliğine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacı taşıdığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerin de aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Başkan Dönmez, kent genelinde yapılan denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen vatandaşlara ilgili mevzuat kapsamında 8 bin 687 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, çevre temizliği konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. İskenderun’un ortak yaşam alanlarının herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Başkan Dönmez, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak, "İskenderun hepimizin. Çöpünü çöpe at, şehrine değer kat" mesajını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serap

Türkiye’nin her yerinde bu levha olmalı
TÜM YORUMLARA GİT
Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi!
Gündem

Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi!

Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere semalarında esrarengiz bir arızanın patlak vermesi şüpheleri tav..
CHP’li Tunç Soyer’e yargı şoku! İşte yolsuzluk ve dolandırıcılıktan istenen ceza...
Gündem

CHP’li Tunç Soyer’e yargı şoku! İşte yolsuzluk ve dolandırıcılıktan istenen ceza...

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki skandalların ardı arkası kesilmiyor! İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON AŞ üzerinden ..
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı! CHP ve Yeni Parti ittifakı çatladı, belediye AK Parti’ye geçti!
Gündem

Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı! CHP ve Yeni Parti ittifakı çatladı, belediye AK Parti’ye geçti!

Yargı kararıyla tekrarlanan Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi, Meclis salonunda nefes kesen 4 turlu bir maratona sahne oldu. Tutuklana..
Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü
Gündem

Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü

CHP’li Sinem Dedetaş’ın adının karıştığı dev rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Üskü..
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak
Ekonomi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, farklı uzmanlık alanlarında görevlendirilmek üzere toplam 14 sözleşmeli personel istihdam edecek...
Zuhur’a saldırının ardından paniğe kapıldılar Katliamı bitirelim yoksa Türkiye bitirecek!
Gündem

Zuhur’a saldırının ardından paniğe kapıldılar Katliamı bitirelim yoksa Türkiye bitirecek!

İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki stratejik Ebu ez Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından Ankara'nın bölgeye yerleştireceği T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23