Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem için apar topar düğmeye basıldı
Kredi kartı limitlerinde yeni dönem için hazırlık yapılıyor. 2027-2029 Orta Vadeli Programı kapsamında SGK'daki gelir verileri ile Risk Merkezi'ndeki kredi ve borç bilgileri entegre edilecek. Böylece bankaların kart limiti belirlerken kişinin gerçek gelirini ve mevcut borçluluğunu birlikte değerlendirmesi hedefleniyor. BDDK ayrıca bankaların kart limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar gelirle uyumlu hale getirmesini istiyor.