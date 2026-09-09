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Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem için apar topar düğmeye basıldı

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Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem için apar topar düğmeye basıldı

Kredi kartı limitlerinde yeni dönem için hazırlık yapılıyor. 2027-2029 Orta Vadeli Programı kapsamında SGK'daki gelir verileri ile Risk Merkezi'ndeki kredi ve borç bilgileri entegre edilecek. Böylece bankaların kart limiti belirlerken kişinin gerçek gelirini ve mevcut borçluluğunu birlikte değerlendirmesi hedefleniyor. BDDK ayrıca bankaların kart limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar gelirle uyumlu hale getirmesini istiyor.

#1
Foto - Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem için apar topar düğmeye basıldı

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir adım gündemde. 2027-2029 Orta Vadeli Programı (OVP) kapsamında, kredi kartı limitlerinin vatandaşların gerçek gelirleriyle daha uyumlu hale getirilmesi için veri altyapısının güçlendirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda SGK'daki gelir verileri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kredi ve borçluluk bilgilerinin birlikte değerlendirilmesine yönelik sistem kurulması hedefleniyor.

#2
Foto - Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem için apar topar düğmeye basıldı

Planlanan düzenlemeyle bankaların kredi kartı limiti belirlerken vatandaşların ödeme gücünü daha sağlıklı şekilde değerlendirmesi amaçlanıyor. SGK kapsamında toplanan gelir verilerinin Risk Merkezi verileriyle entegre edilmesiyle kişinin hem gelir durumu hem de mevcut kredi ve kart yükümlülükleri daha kapsamlı biçimde görülebilecek. Risk Merkezi halihazırda bankalar ve diğer kredi kuruluşlarının müşterilerine ilişkin risk bilgilerini topluyor. Böylece gelirinin çok üzerinde kredi kartı limitine ulaşılmasının önüne geçilmesi, kart limitlerinin kişinin ödeme gücüyle daha uyumlu hale getirilmesi ve aşırı borçlanma riskinin azaltılması hedefleniyor.

#3
Foto - Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem için apar topar düğmeye basıldı

Yeni adım, aslında mevcut gelir-limit ilişkisinin veri altyapısının güçlendirilmesi anlamına geliyor. Mevcut mevzuata göre bir kişinin tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti, kart sahipliğinin ilk yılında aylık ortalama gelirinin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını aşamıyor. BDDK da Ocak 2026'da aldığı kararla yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut limitin artırılması sırasında gelirin bankalar tarafından ispata elverişli belgeler üzerinden teyit edilmesini kararlaştırmıştı.

#4
Foto - Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem için apar topar düğmeye basıldı

Yeni sistemle birlikte bankaların limit değerlendirmelerinde vatandaşın gerçek ödeme gücünün daha belirleyici olması hedefleniyor. Böylece kişinin gelirinden bağımsız şekilde yüksek limitlere ulaşmasının önüne geçilmesi ve limit artışlarının gelirle daha sıkı ilişkilendirilmesi planlanıyor. Mevzuatta ayrıca kart sahibinin talebi olmadan bankanın kredi kartı limitini artıramayacağı hükmü bulunuyor.

#5
Foto - Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem için apar topar düğmeye basıldı

BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararında, yüksek kredi kartı limitlerine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştı. Bankalara, kart sahiplerinin limitlerini gelirleriyle uyumlu hale getirmek için çalışma yürütme ve süreci 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlama yükümlülüğü getirildi. BDDK'nın açıkladığı Aralık 2025 verilerine göre Türkiye'de 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunuyordu. Bunların 30,6 milyonu, yani yaklaşık yüzde 75'i, 400 bin TL'nin altında toplam limite sahipti. BDDK, önceki limit düzenlemesinden bu grubun etkilenmediğini açıklamıştı. En çok merak edilen konu ise halihazırda gelirinin üzerinde kredi kartı limitine sahip vatandaşların durumu. Yeni veri entegrasyonunun mevcut kart limitlerine nasıl yansıyacağı henüz kesinleşmiş değil. Uygulamanın ayrıntılarının yapılacak düzenlemelerle netleşmesi bekleniyor.

#6
Foto - Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem için apar topar düğmeye basıldı

Bu nedenle şu aşamada “herkesin kredi kartı limiti düşürülecek” demek doğru değil. Açıklanan hedef, limitlerin gelir ve ödeme gücüyle daha sağlıklı şekilde ilişkilendirilmesi ve bankaların limit belirlerken kullandığı veri altyapısının güçlendirilmesi. Düzenlemeyle vatandaşların ödeme güçlerinin üzerinde borçlanmasının engellenmesi ve finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor. BDDK da daha önce kredi kartı limitlerinin gelirle orantılı hale getirilmesinin sürdürülebilir ödeme performansını sağlamayı hedeflediğini açıklamıştı.

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