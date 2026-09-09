Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem için apar topar düğmeye basıldı

BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararında, yüksek kredi kartı limitlerine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştı. Bankalara, kart sahiplerinin limitlerini gelirleriyle uyumlu hale getirmek için çalışma yürütme ve süreci 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlama yükümlülüğü getirildi. BDDK'nın açıkladığı Aralık 2025 verilerine göre Türkiye'de 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunuyordu. Bunların 30,6 milyonu, yani yaklaşık yüzde 75'i, 400 bin TL'nin altında toplam limite sahipti. BDDK, önceki limit düzenlemesinden bu grubun etkilenmediğini açıklamıştı. En çok merak edilen konu ise halihazırda gelirinin üzerinde kredi kartı limitine sahip vatandaşların durumu. Yeni veri entegrasyonunun mevcut kart limitlerine nasıl yansıyacağı henüz kesinleşmiş değil. Uygulamanın ayrıntılarının yapılacak düzenlemelerle netleşmesi bekleniyor.