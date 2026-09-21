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Spor
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Çok konuşulacak gelişme: Maç biter bitmez 'Zavallı adam' diyerek elindeki fotoğrafı gösterdi!

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Çok konuşulacak gelişme: Maç biter bitmez 'Zavallı adam' diyerek elindeki fotoğrafı gösterdi!

Mourinho tekrar fabrika ayarlarına döndü İspanya'da... Beklenmedik bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Maç biter bitmez 'Zavallı adam' diyerek elindeki fotoğrafı gösterdi!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Atletico Madrid'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısına elinde fotoğraflarla çıktı ve karşılaşmanın hakemine yüklendi.

#2
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Maç biter bitmez 'Zavallı adam' diyerek elindeki fotoğrafı gösterdi!

Real Madrid, LaLiga'nın 7. haftasında ezeli rakibi Atletico Madrid'e deplasmanda 2-1 yenilirken, konuk takımın teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından hakeme sert tepki gösterdi.

#3
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Maç biter bitmez 'Zavallı adam' diyerek elindeki fotoğrafı gösterdi!

Atletico'da 53. dakikada Grimaldo ve 59. dakikada David'in attığı gollere, Real 89'da Rüdiger ile karşılık verebildi. Real Madrid'in stoperi Dean Huijsen 52. dakikada kırmızı kart gördü ve takımın 10 kişi bıraktı.

#4
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Maç biter bitmez 'Zavallı adam' diyerek elindeki fotoğrafı gösterdi!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında maçın hakemi Ortiz Arias'a tepki gösterdi. Toplantıya elinde müsabakanın tartışmalı pozisyonlarına ait fotoğraflarla katılan Portekizli çalıştırıcı, "Maçın özeti işte burada (Elindeki fotoğrafları göstererek). İki tane açık kırmızı kart var. 11'e 10 oynadıktan sonra yaşadığımız zorlukları düşünün, 50 dakika boyunca 11'e 9 oynamanın nasıl olacağını tahmin edebilirsiniz. Bugün ellerinden gelenin en iyisini yapan oyuncularımı kucaklamam gerekiyor. İlk yarıyı büyük bir karakterle oynadılar. Bundan sonra, elbette Atletico taraftarları olmak üzere, mutlu olması gerekenler hakem kurulu çünkü her şey çok garipti." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Maç biter bitmez 'Zavallı adam' diyerek elindeki fotoğrafı gösterdi!

Derbinin hakemi Arias'ın tecrübesiz olduğunu dile getiren Mourinho "Uluslararası deneyimi olmayan bir hakem muhtemelen üst düzey bir hakem değildir. Sonra, zavallı adam buraya geldi ve baskıyı kaldıramadı." diye konuştu.

#6
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Maç biter bitmez 'Zavallı adam' diyerek elindeki fotoğrafı gösterdi!

Maçın video yardımcı hakemi (VAR) Jesus Trujillo Suarez'e de eleştirilerde bulunan tecrübeli hoca "Trujillo ilk kırmızı kartı verdi ve bence birincisinden bile daha kötü olan ikinci kırmızı kartı vermedi. Bu Sayın Trujillo'nun Real Madrid maçlarında VAR olarak çok uzun bir geçmişi var. Geçen sezon Real Sociedad'a karşı kupa maçında, Girona'da, Osasuna'da... Uzun bir geçmişe sahip bir VAR hakemi." dedi.

#7
Foto - Çok konuşulacak gelişme: Maç biter bitmez 'Zavallı adam' diyerek elindeki fotoğrafı gösterdi!

Son olarak sözlerini Hakem Atama Komitesi'ne getiren Jose Mourinho "Hakem Atama Komitesini tebrik ederim! Eğer eşit şartlarda yarışmamıza izin verirlerse, oynayacağız. Bunun hileli olduğunu söylemek istemiyorum; yanıldıklarına inanmak istiyorum. Komitenin 41 yaşında birini ve Real Madrid'e karşı geçmişi olan başka birini atamakla hata yaptığını düşünüyorum" eleştirisini yaptı.

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