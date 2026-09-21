Çok konuşulacak gelişme: Maç biter bitmez 'Zavallı adam' diyerek elindeki fotoğrafı gösterdi!

Maçın video yardımcı hakemi (VAR) Jesus Trujillo Suarez'e de eleştirilerde bulunan tecrübeli hoca "Trujillo ilk kırmızı kartı verdi ve bence birincisinden bile daha kötü olan ikinci kırmızı kartı vermedi. Bu Sayın Trujillo'nun Real Madrid maçlarında VAR olarak çok uzun bir geçmişi var. Geçen sezon Real Sociedad'a karşı kupa maçında, Girona'da, Osasuna'da... Uzun bir geçmişe sahip bir VAR hakemi." dedi.