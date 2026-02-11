  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
1
Yeniakit Publisher
Kritik Meteoroloji Uyarısı: 6 İlde Sağanak ve Fırtına Riski!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kritik Meteoroloji Uyarısı: 6 İlde Sağanak ve Fırtına Riski!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bazı bölgeler için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Yarın Batı Akdeniz'de görülecek sağanakların sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında gök gürültülü sağanakların yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yüksek rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar ile kar görülen yerlerde tipi riskine karşı tedbirli olunması önem taşıyor. Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor. Güney Ege'de ise rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinden sonra güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinden sonra kuzeyinde, akşam saatlerinde ise güneyinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Vatandaşların alması gereken tedbirler arasında şunlar yer alıyor: - Dere yataklarından uzak durmak - Alt yapısı zayıf bölgelerde dikkatli olmak - Yıldırım riskine karşı açık alanlardan kaçınmak - Araçları güvenli yerlere park etmek - Acil durum çantalarını hazır bulundurmak - Özellikle rakımı yüksek kesimlerde yaşayanların tipi riskine karşı hazırlıklı olması Denizde seyir halinde olanların meteorolojik uyarıları takip etmesi, limanda bulunanların ise bağlantılarını kontrol etmesi gerekiyor. Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşların meteorolojik tahminleri dikkate alarak gerekli tedbirleri alması hayati önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün zamanında yaptığı bu uyarı, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınması gereken tedbirler konusunda bilinçlenmesini sağlıyor. Uzmanlar, bu tür erken uyarılar sayesinde doğal afetlerin yol açabileceği zararların en aza indirilebileceğini belirtiyor. Türkiye son yıllarda meteorolojik erken uyarı sistemlerine önemli yatırımlar yapıyor. İlgili kurumlar, vatandaşları olası risklere karşı önceden bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiriyor. Batı ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yaşayanların meteorolojik gelişmeleri takip etmeye devam etmesi, can ve mal güvenlikleri açısından büyük önem taşıyor.

