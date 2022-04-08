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Türkiye
5
Korkutan yangın

2022-04-08 06:45:06
Korkutan yangın

Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi Şentürk Sokaktaki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Gülcan Dede'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi Şentürk Sokaktaki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Gülcan Dede'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Vatandaşlara, 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalelerini yaptı.

Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Vatandaşlara, 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalelerini yaptı.

#4
Foto - Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

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